https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585024430.html

В Омской области пациентов с COVID-19 будут лечить бесплатно с 27 ноября

В Омской области пациентов с COVID-19 будут лечить бесплатно с 27 ноября

Бесплатное лечение от коронавируса в Омской области будет доступно для пациентов после поставок лекарств, сообщил глава минздрава региона Александр Мураховский. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:08

2020-11-17T16:08

2020-11-17T16:55

омская область

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общество

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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Бесплатное лечение от коронавируса в Омской области будет доступно для пациентов после поставок лекарств, сообщил глава минздрава региона Александр Мураховский.Новый глава минздрава Омской области Александр Мураховский рассказал губернатору Александру Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял на новом посту, со дня назначения, с 7 по 16 ноября. Как сообщают в правительстве Омской области, во вторник состоялась рабочая встреча Буркова и Мураховского, в ходе которой губернатор Омской области спросил у министра, как обстоят дела с обеспечением лекарствами пациентов, которые лечатся на дому."Нами произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Общая сумма федеральных средств составляет 72 миллиона рублей. Деньги пришли. Осуществляется закупка первых партий лекарственных препаратов. Заключены договоры", - приводит пресс-служба правительства слова министра Александра Мураховского.Губернатор Александр Бурков также поинтересовался у министра, когда у жителей региона появится возможность лечиться от COVID-19 бесплатно."Если поставщики не подведут, мы готовы будем начать лечение с 27 ноября. С 18 по 20 ноября ждём поставок в сеть "Омское лекарство" по всей номенклатуре с запасом от четырёх до 40 дней, в зависимости от вида медикаментов. Главное, что по противовирусным препаратам от ОРВИ запас будет хороший – порядка 20-25 дней", - заверил Мураховский.Он рассказал, что со всеми крупными аптечными сетями налажено конструктивное взаимодействие, удалось сформировать запас по основным видам медикаментов на четыре-пять дней.Проверить наличие лекарств жители региона могут на сайте минздрава или на справочном портале "Аптека-Справка", резюмировал министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583681026.html

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