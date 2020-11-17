https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585024430.html
В Омской области пациентов с COVID-19 будут лечить бесплатно с 27 ноября
В Омской области пациентов с COVID-19 будут лечить бесплатно с 27 ноября
Бесплатное лечение от коронавируса в Омской области будет доступно для пациентов после поставок лекарств, сообщил глава минздрава региона Александр Мураховский. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:08
2020-11-17T16:08
2020-11-17T16:55
омская область
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александр бурков
омская область
общество
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Бесплатное лечение от коронавируса в Омской области будет доступно для пациентов после поставок лекарств, сообщил глава минздрава региона Александр Мураховский.Новый глава минздрава Омской области Александр Мураховский рассказал губернатору Александру Буркову о тех управленческих решениях, которые он принял на новом посту, со дня назначения, с 7 по 16 ноября. Как сообщают в правительстве Омской области, во вторник состоялась рабочая встреча Буркова и Мураховского, в ходе которой губернатор Омской области спросил у министра, как обстоят дела с обеспечением лекарствами пациентов, которые лечатся на дому."Нами произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Общая сумма федеральных средств составляет 72 миллиона рублей. Деньги пришли. Осуществляется закупка первых партий лекарственных препаратов. Заключены договоры", - приводит пресс-служба правительства слова министра Александра Мураховского.Губернатор Александр Бурков также поинтересовался у министра, когда у жителей региона появится возможность лечиться от COVID-19 бесплатно."Если поставщики не подведут, мы готовы будем начать лечение с 27 ноября. С 18 по 20 ноября ждём поставок в сеть "Омское лекарство" по всей номенклатуре с запасом от четырёх до 40 дней, в зависимости от вида медикаментов. Главное, что по противовирусным препаратам от ОРВИ запас будет хороший – порядка 20-25 дней", - заверил Мураховский.Он рассказал, что со всеми крупными аптечными сетями налажено конструктивное взаимодействие, удалось сформировать запас по основным видам медикаментов на четыре-пять дней.Проверить наличие лекарств жители региона могут на сайте минздрава или на справочном портале "Аптека-Справка", резюмировал министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр бурков, омская область, общество
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости.
Бесплатное лечение от коронавируса
в Омской области
будет доступно для пациентов после поставок лекарств, сообщил глава минздрава региона Александр Мураховский.
Новый глава минздрава Омской области Александр Мураховский рассказал губернатору Александру Буркову
о тех управленческих решениях, которые он принял на новом посту, со дня назначения, с 7 по 16 ноября. Как сообщают в правительстве Омской области, во вторник состоялась рабочая встреча Буркова и Мураховского, в ходе которой губернатор Омской области спросил у министра, как обстоят дела с обеспечением лекарствами пациентов, которые лечатся на дому.
"Нами произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Общая сумма федеральных средств составляет 72 миллиона рублей. Деньги пришли. Осуществляется закупка первых партий лекарственных препаратов. Заключены договоры", - приводит пресс-служба правительства слова министра Александра Мураховского.
Губернатор Александр Бурков также поинтересовался у министра, когда у жителей региона появится возможность лечиться от COVID-19 бесплатно.
"Если поставщики не подведут, мы готовы будем начать лечение с 27 ноября. С 18 по 20 ноября ждём поставок в сеть "Омское лекарство" по всей номенклатуре с запасом от четырёх до 40 дней, в зависимости от вида медикаментов. Главное, что по противовирусным препаратам от ОРВИ запас будет хороший – порядка 20-25 дней", - заверил Мураховский.
Он рассказал, что со всеми крупными аптечными сетями налажено конструктивное взаимодействие, удалось сформировать запас по основным видам медикаментов на четыре-пять дней.
Проверить наличие лекарств жители региона могут на сайте минздрава или на справочном портале "Аптека-Справка", резюмировал министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.