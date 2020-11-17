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Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией
Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:24
2020-11-17T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жаир болсонару
коронавирусы
брикс
здоровье - общество
владимир путин
бразилия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса."Хотел бы обратить внимание на несколько позиций, которые вы затронули. Считаю их абсолютно важными, абсолютно приоритетными. Первая из них это, конечно, ваш посыл о том, что необходимо деполитизировать всяческие проблемы, связанные с борьбой с пандемией. Абсолютно с вами согласен. Уверен, что и все коллеги вас поддержат", - сказал Путин на саммите БРИКС после выступления лидера Бразилии.Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, Путин также отметил его приверженность "укреплению системы так называемых торговых цепочек"."Особенно это касается медикаментов и продовольствия. Это в высшей степени соответствует тому, что предлагала Россия по так называемым "зеленым коридорам". Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле, хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и тех граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия, медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией", - сказал Путин.Он выразил надежду, что участники саммита будут поддерживать эти идеи на различных уровнях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, брикс, здоровье - общество, владимир путин, бразилия, в мире

Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией

15:24 17.11.2020 (обновлено: 15:33 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса.
"Хотел бы обратить внимание на несколько позиций, которые вы затронули. Считаю их абсолютно важными, абсолютно приоритетными. Первая из них это, конечно, ваш посыл о том, что необходимо деполитизировать всяческие проблемы, связанные с борьбой с пандемией. Абсолютно с вами согласен. Уверен, что и все коллеги вас поддержат", - сказал Путин на саммите БРИКС после выступления лидера Бразилии.
Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, Путин также отметил его приверженность "укреплению системы так называемых торговых цепочек".
"Особенно это касается медикаментов и продовольствия. Это в высшей степени соответствует тому, что предлагала Россия по так называемым "зеленым коридорам". Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле, хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и тех граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия, медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что участники саммита будут поддерживать эти идеи на различных уровнях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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