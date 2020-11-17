https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585013976.html

Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией

Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:24

2020-11-17T15:24

2020-11-17T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

жаир болсонару

коронавирусы

брикс

здоровье - общество

владимир путин

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585006500_0:281:3141:2048_1400x0_80_0_0_e369e605d17ef42637c2363e6271f890.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса."Хотел бы обратить внимание на несколько позиций, которые вы затронули. Считаю их абсолютно важными, абсолютно приоритетными. Первая из них это, конечно, ваш посыл о том, что необходимо деполитизировать всяческие проблемы, связанные с борьбой с пандемией. Абсолютно с вами согласен. Уверен, что и все коллеги вас поддержат", - сказал Путин на саммите БРИКС после выступления лидера Бразилии.Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, Путин также отметил его приверженность "укреплению системы так называемых торговых цепочек"."Особенно это касается медикаментов и продовольствия. Это в высшей степени соответствует тому, что предлагала Россия по так называемым "зеленым коридорам". Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле, хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и тех граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия, медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией", - сказал Путин.Он выразил надежду, что участники саммита будут поддерживать эти идеи на различных уровнях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, брикс, здоровье - общество, владимир путин, бразилия, в мире