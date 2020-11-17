Путин поддержал идею деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией
15:24 17.11.2020 (обновлено: 15:33 17.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару во мнении о необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса.
"Хотел бы обратить внимание на несколько позиций, которые вы затронули. Считаю их абсолютно важными, абсолютно приоритетными. Первая из них это, конечно, ваш посыл о том, что необходимо деполитизировать всяческие проблемы, связанные с борьбой с пандемией. Абсолютно с вами согласен. Уверен, что и все коллеги вас поддержат", - сказал Путин на саммите БРИКС после выступления лидера Бразилии.
Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, Путин также отметил его приверженность "укреплению системы так называемых торговых цепочек".
"Особенно это касается медикаментов и продовольствия. Это в высшей степени соответствует тому, что предлагала Россия по так называемым "зеленым коридорам". Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле, хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и тех граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия, медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что участники саммита будут поддерживать эти идеи на различных уровнях.
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