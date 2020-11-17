https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585012772.html
Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом
Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:20
2020-11-17T15:20
2020-11-17T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/54071/79/540717981_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_4655b048b1798938fb4d1ebbebc8264e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции, подтвердили РИА Новости в пресс-службе вуза."У ректора Президентской академии Владимира Мау подтвержден диагноз COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, самочувствие в целом нормальное. В связи с болезнью Владимир Мау перешел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном режиме", - рассказали в вузе.В пресс-службе отметили, что сегодня ректор РАНХиГС принял участие в заседании Совета российского союза ректоров по видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/54071/79/540717981_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_2a592a258ecf127647c81273ef539436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, коронавирусы, здоровье - общество, общество