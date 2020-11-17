https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585012772.html

Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом

Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:20

2020-11-17T15:20

2020-11-17T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

владимир мау

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/54071/79/540717981_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_4655b048b1798938fb4d1ebbebc8264e.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции, подтвердили РИА Новости в пресс-службе вуза."У ректора Президентской академии Владимира Мау подтвержден диагноз COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, самочувствие в целом нормальное. В связи с болезнью Владимир Мау перешел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном режиме", - рассказали в вузе.В пресс-службе отметили, что сегодня ректор РАНХиГС принял участие в заседании Совета российского союза ректоров по видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, коронавирусы, здоровье - общество, общество