Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585012772.html
Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом
Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:20
2020-11-17T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/54071/79/540717981_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_4655b048b1798938fb4d1ebbebc8264e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции, подтвердили РИА Новости в пресс-службе вуза."У ректора Президентской академии Владимира Мау подтвержден диагноз COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, самочувствие в целом нормальное. В связи с болезнью Владимир Мау перешел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном режиме", - рассказали в вузе.В пресс-службе отметили, что сегодня ректор РАНХиГС принял участие в заседании Совета российского союза ректоров по видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/54071/79/540717981_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_2a592a258ecf127647c81273ef539436.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом

15:20 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Владимира Мау в РИА Новости
Пресс-конференция Владимира Мау в РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции, подтвердили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"У ректора Президентской академии Владимира Мау подтвержден диагноз COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, самочувствие в целом нормальное. В связи с болезнью Владимир Мау перешел на самоизоляцию и продолжает работать в удаленном режиме", - рассказали в вузе.
В пресс-службе отметили, что сегодня ректор РАНХиГС принял участие в заседании Совета российского союза ректоров по видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 14:47Распространение нового коронавируса
Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Владимир МауКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния