Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером
15:08 17.11.2020 (обновлено: 20:13 17.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин.
"Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.
"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", - добавил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.