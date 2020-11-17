https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585011181.html

Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером

Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером

Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:08

2020-11-17T15:08

2020-11-17T20:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

брикс

здоровье - общество

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин."Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584956039.html

россия

китай

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коронавирус covid-19, россия, брикс, здоровье - общество, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире