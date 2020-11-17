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https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585011181.html
Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером
Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером
Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:08
2020-11-17T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
брикс
здоровье - общество
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин."Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, брикс, здоровье - общество, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире

Путин назвал борьбу Китая с коронавирусом хорошим примером

15:08 17.11.2020 (обновлено: 20:13 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин.
"Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", - добавил президент РФ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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