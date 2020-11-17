https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584971169.html

В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса

В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса

Только вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:28

2020-11-17T12:28

2020-11-17T12:28

распространение нового коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Только вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам, заявил во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Большие надежды возлагаются на вакцину, но эта технология не способна закрыть бреши в уязвимости. Политическая воля и действия, направленные на удовлетворение потребностей каждого члена нашего общества, должны предшествовать вакцинации и сопровождать этот процесс", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".По его словам, система здравоохранения - это первая и лучшая линия обороны, первичная медико-санитарная помощь имеет самое важное значение в защите сообществ. "Чтобы системы здравоохранения могли реагировать на вызовы так, как нужно. мы должны инвестировать в первичную медико-санитарную помощь как в передовой рубеж и рассматривать альтернативные платформы предоставления услуг", - отметил Клюге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584957616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире