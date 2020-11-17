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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584971169.html
В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса
В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса
Только вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:28
2020-11-17T12:28
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Только вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам, заявил во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Большие надежды возлагаются на вакцину, но эта технология не способна закрыть бреши в уязвимости. Политическая воля и действия, направленные на удовлетворение потребностей каждого члена нашего общества, должны предшествовать вакцинации и сопровождать этот процесс", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".По его словам, система здравоохранения - это первая и лучшая линия обороны, первичная медико-санитарная помощь имеет самое важное значение в защите сообществ. "Чтобы системы здравоохранения могли реагировать на вызовы так, как нужно. мы должны инвестировать в первичную медико-санитарную помощь как в передовой рубеж и рассматривать альтернативные платформы предоставления услуг", - отметил Клюге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ рассказали, что необходимо для ликвидации угрозы коронавируса

12:28 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Только вакцинирование не способно полностью ликвидировать угрозу COVID-19, нужно инвестировать в первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам, заявил во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Большие надежды возлагаются на вакцину, но эта технология не способна закрыть бреши в уязвимости. Политическая воля и действия, направленные на удовлетворение потребностей каждого члена нашего общества, должны предшествовать вакцинации и сопровождать этот процесс", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
По его словам, система здравоохранения - это первая и лучшая линия обороны, первичная медико-санитарная помощь имеет самое важное значение в защите сообществ. "Чтобы системы здравоохранения могли реагировать на вызовы так, как нужно. мы должны инвестировать в первичную медико-санитарную помощь как в передовой рубеж и рассматривать альтернативные платформы предоставления услуг", - отметил Клюге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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