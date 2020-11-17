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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
За прошлую неделю выявлено 41 тысяча случаев заражения москвичей коронавирусом, это в 1,5 раза больше, чем в начале октября, сообщил в своем блоге мэр Москвы... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:07
2020-11-17T12:07
2020-11-17T12:07
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За прошлую неделю выявлено 41 тысяча случаев заражения москвичей коронавирусом, это в 1,5 раза больше, чем в начале октября, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин."Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю", - написал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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