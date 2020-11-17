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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:17
2020-11-17T11:17
2020-11-17T11:17
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 10:54 мск, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 55 033 418, скончались 1 327 500 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 35,3 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире