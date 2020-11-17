https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584956039.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:17

2020-11-17T11:17

2020-11-17T11:17

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 55 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 10:54 мск, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 55 033 418, скончались 1 327 500 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 35,3 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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