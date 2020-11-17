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В Москве госпитализировали 1444 пациента с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 1444 пациента с коронавирусом за сутки
За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек , сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:41
2020-11-17T10:41
2020-11-17T10:41
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек , сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве." В столице подтверждены 5882 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 15,7% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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