https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584948661.html

В Москве госпитализировали 1444 пациента с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 1444 пациента с коронавирусом за сутки

За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек , сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:41

2020-11-17T10:41

2020-11-17T10:41

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек , сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве." В столице подтверждены 5882 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1444 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 15,7% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, еще 10,4% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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