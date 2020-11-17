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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584946374.html
В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 22 410 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:32
2020-11-17T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 22 410 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 24,8 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 22 055 пациента, 442 умерли.На первом месте по приросту больных — Москва (5882, на 478 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (2130), Подмосковье (839), Нижегородская (407), Архангельская (351) и Свердловская (349) области, а также Красноярский край (329). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономном округе (пять).Вчера оперштаб сообщал о рекордных 22 778 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,2 процента). Таким образом, всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 54 миллиона, из них как минимум 1,31 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,2 миллиона заразившихся за все время), Индия и Бразилия. На четвертую строчку вышла Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса

10:32 17.11.2020 (обновлено: 11:09 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в ковид-госпитале в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 22 410 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
У 24,8 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 22 055 пациента, 442 умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 01:16Распространение нового коронавируса
Названы опасные последствия легкой формы коронавируса
На первом месте по приросту больных — Москва (5882, на 478 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (2130), Подмосковье (839), Нижегородская (407), Архангельская (351) и Свердловская (349) области, а также Красноярский край (329). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (30), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономном округе (пять).
Вчера оперштаб сообщал о рекордных 22 778 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,2 процента). Таким образом, всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.
По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 54 миллиона, из них как минимум 1,31 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,2 миллиона заразившихся за все время), Индия и Бразилия. На четвертую строчку вышла Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия и Мексика.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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