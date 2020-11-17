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Губернатор ЕАО выздоровел от COVID-19
Губернатор ЕАО выздоровел от COVID-19
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса и снова руководит регионом в очном режиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:05
2020-11-17T03:05
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
общество
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ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса и снова руководит регионом в очном режиме, сообщает пресс-служба правительства области.Гольдштейн рассказал о заболевании коронавирусом в конце октября и ушел на больничный. В сентябре COVID-19 переболел и мэр Биробиджана Александр Головатый."Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что первое после больничного распоряжение главы региона – незамедлительно обеспечить 20%-ный резерв коек для больных коронавирусом, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти."Люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь – и на дому, и в поликлиниках", – цитирует Гольдштейна пресс-служба. По данным местного минздрава, общий коечный фонд в ЕАО для больных с COVID-19 увеличен до 310 коек, из которых в настоящее время занято 255 (82,4%).Уточняется, что в области продолжат действовать ограничения, введенные ранее. Бессрочный запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия остается в силе до особого распоряжения главы региона. Оказание услуг общественного питания в кафе, барах и ресторанах ограничено. С 23.00 до 6.00 заведения должны быть закрыты. Также до 23 ноября сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Если житель ЕАО идет на работу, при себе необходимо иметь справку по форме, утвержденной правительством и подписанную работодателем.По последним данным в области, общее число заболевших – 2587. Из них выздоровели 1423, умерли 47. В коронавирусные стационары госпитализированы 180 жителей области, на дому амбулаторно лечатся 937 больных. На домашнем карантине остаются 540 человек. За последние сутки проведено 529 тестов на коронавирус. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, общество

Губернатор ЕАО выздоровел от COVID-19

03:05 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса и снова руководит регионом в очном режиме, сообщает пресс-служба правительства области.
Гольдштейн рассказал о заболевании коронавирусом в конце октября и ушел на больничный. В сентябре COVID-19 переболел и мэр Биробиджана Александр Головатый.
"Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн выздоровел от коронавируса", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что первое после больничного распоряжение главы региона – незамедлительно обеспечить 20%-ный резерв коек для больных коронавирусом, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти.
"Люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь – и на дому, и в поликлиниках", – цитирует Гольдштейна пресс-служба. По данным местного минздрава, общий коечный фонд в ЕАО для больных с COVID-19 увеличен до 310 коек, из которых в настоящее время занято 255 (82,4%).
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По последним данным в области, общее число заболевших – 2587. Из них выздоровели 1423, умерли 47. В коронавирусные стационары госпитализированы 180 жителей области, на дому амбулаторно лечатся 937 больных. На домашнем карантине остаются 540 человек. За последние сутки проведено 529 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная областьОбщество
 
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