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ЕР приостановила членство в партии арестованного мэра Томска
ЕР приостановила членство в партии арестованного мэра Томска
Президиум Томского регионального отделения "Единой России" приостановил членство в партии арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:31
2020-11-17T07:31
задержание мэра томска
иван кляйн
томск
политика
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Президиум Томского регионального отделения "Единой России" приостановил членство в партии арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает во вторник реготделение.Секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец пояснил, что Кляйн дважды избирался от партии "Единая Россия" на пост мэра и получал поддержку томичей."Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам", - приводятся в сообщении его слова.Мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу, 13 ноября, задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября по ходатайству следствия заключил Кляйна под стражу на два месяца. Свою вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html
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задержание мэра томска, иван кляйн, томск, политика

ЕР приостановила членство в партии арестованного мэра Томска

07:31 17.11.2020
 
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭкс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Президиум Томского регионального отделения "Единой России" приостановил членство в партии арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает во вторник реготделение.
"Президиум Томского регионального отделения "Единой России" обсудил ситуацию, связанную с задержанием мэра Томска … В соответствии с уставом партии на период следственных действий членство в партии Кляйна Ивана Григорьевича приостановлено", - говорится в сообщении.
Секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец пояснил, что Кляйн дважды избирался от партии "Единая Россия" на пост мэра и получал поддержку томичей.
"Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам", - приводятся в сообщении его слова.
Мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу, 13 ноября, задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября по ходатайству следствия заключил Кляйна под стражу на два месяца. Свою вину градоначальник не признал.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 10:25
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомскПолитика
 
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