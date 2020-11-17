https://ria.ru/20201117/kemerovo-1584967661.html

В Кемерово объявили режим "черного неба"

В Кемерово объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Кемерово, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщает департамент природных... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:15

2020-11-17T12:15

2020-11-17T13:03

кемерово

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Кемерово, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщает департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.Согласно сообщению, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе."Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15:00 17 ноября 2020 до 18:00 18 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/vozdukh-1584954071.html

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кемерово, кемеровская область, общество