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В Кемерово объявили режим "черного неба"
В Кемерово объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Кемерово, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщает департамент природных... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:15
2020-11-17T13:03
кемерово
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Кемерово, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщает департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.Согласно сообщению, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе."Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15:00 17 ноября 2020 до 18:00 18 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.
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кемерово, кемеровская область, общество

В Кемерово объявили режим "черного неба"

12:15 17.11.2020 (обновлено: 13:03 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы коксохимического завода ПАО "Кокс" на левом берегу реки Томь в городе Кемерово
Трубы коксохимического завода ПАО Кокс на левом берегу реки Томь в городе Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в Кемерово, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщает департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Согласно сообщению, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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Вчера, 11:10
Эксперты: уровень загрязнения воздуха в российских регионах бьет рекорды
"Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15:00 17 ноября 2020 до 18:00 18 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.
 
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