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Религия и мировоззрение
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У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт
У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт
Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:22
2020-11-17T11:22
религия и мировоззрение
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина."Я подтверждаю эту информацию", - сказал священник в ответ на соответствующий вопрос.Ранее агентство Sputnik Армения передавало, что архиепископ, у которого был диагностирован инфаркт, находится в Ереване, ему предстоит операция.
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье

У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт

11:22 17.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши
Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина.
"Я подтверждаю эту информацию", - сказал священник в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Sputnik Армения передавало, что архиепископ, у которого был диагностирован инфаркт, находится в Ереване, ему предстоит операция.
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