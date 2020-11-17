https://ria.ru/20201117/karabakh-1584957088.html
У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт
У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт
Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:22
2020-11-17T11:22
2020-11-17T11:22
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина."Я подтверждаю эту информацию", - сказал священник в ответ на соответствующий вопрос.Ранее агентство Sputnik Армения передавало, что архиепископ, у которого был диагностирован инфаркт, находится в Ереване, ему предстоит операция.
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина.
"Я подтверждаю эту информацию", - сказал священник в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Sputnik Армения передавало, что архиепископ, у которого был диагностирован инфаркт, находится в Ереване, ему предстоит операция.