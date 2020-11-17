https://ria.ru/20201117/karabakh-1584957088.html

У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт

У главы епархии Армянской церкви в Карабахе диагностировали инфаркт

Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:22

2020-11-17T11:22

2020-11-17T11:22

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579364977_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_aeef216f2cf4f3ff89b970f37ab49f48.jpg

ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Инфаркт диагностирован у предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, заявил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина."Я подтверждаю эту информацию", - сказал священник в ответ на соответствующий вопрос.Ранее агентство Sputnik Армения передавало, что архиепископ, у которого был диагностирован инфаркт, находится в Ереване, ему предстоит операция.

https://ria.ru/20201115/oskvernenie-1584745276.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье