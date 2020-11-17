https://ria.ru/20201117/kamchatka-1584904472.html

На Камчатке показали легендарные "лодки Кутха" с высоты птичьего полета

На Камчатке показали легендарные "лодки Кутха" с высоты птичьего полета

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные фотографии "лодок Кутха" - пемзовых скал. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T01:45

2020-11-17T01:45

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные фотографии "лодок Кутха" - пемзовых скал. "Легенда гласит, что бог и создатель коренных народов Камчатки ворон Кутх оставил свои огромные лодки сушиться после рыбалки, да так и забыл про них, — пишут сотрудники заповедника. — А может божеству самому понравилось, как выглядят Кутхины баты, и оставил он их на радость людям. Пемзовые скалы, выточенные ветром и водой, действительно впечатляют своим масштабом и красотой".В Кроноцком заповеднике уточняют, что сегодня это один из уникальных природных объектов Южно-Камчатского федерального заказника, который ежегодно посещают путешественники со всего мира. "Благодаря государственному инспектору Нине Ким мы с вами можем полюбоваться ими с высоты полета дрона", — поясняют сотрудники в подписи к снимкам.

https://ria.ru/20201018/zapovednik-1580133818.html

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