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На Камчатке показали легендарные "лодки Кутха" с высоты птичьего полета
На Камчатке показали легендарные "лодки Кутха" с высоты птичьего полета
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные фотографии "лодок Кутха" - пемзовых скал. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:45
2020-11-17T01:45
2020-11-17T01:45
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальные фотографии "лодок Кутха" - пемзовых скал. "Легенда гласит, что бог и создатель коренных народов Камчатки ворон Кутх оставил свои огромные лодки сушиться после рыбалки, да так и забыл про них, — пишут сотрудники заповедника. — А может божеству самому понравилось, как выглядят Кутхины баты, и оставил он их на радость людям. Пемзовые скалы, выточенные ветром и водой, действительно впечатляют своим масштабом и красотой".В Кроноцком заповеднике уточняют, что сегодня это один из уникальных природных объектов Южно-Камчатского федерального заказника, который ежегодно посещают путешественники со всего мира. "Благодаря государственному инспектору Нине Ким мы с вами можем полюбоваться ими с высоты полета дрона", — поясняют сотрудники в подписи к снимкам.
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Кроноцкий заповедник опубликовал
в инстаграме уникальные фотографии "лодок Кутха" - пемзовых скал.
"Легенда гласит, что бог и создатель коренных народов Камчатки ворон Кутх оставил свои огромные лодки сушиться после рыбалки, да так и забыл про них, — пишут сотрудники заповедника. — А может божеству самому понравилось, как выглядят Кутхины баты, и оставил он их на радость людям. Пемзовые скалы, выточенные ветром и водой, действительно впечатляют своим масштабом и красотой".
В Кроноцком заповеднике уточняют, что сегодня это один из уникальных природных объектов Южно-Камчатского федерального заказника, который ежегодно посещают путешественники со всего мира.
"Благодаря государственному инспектору Нине Ким мы с вами можем полюбоваться ими с высоты полета дрона", — поясняют сотрудники в подписи к снимкам.