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https://ria.ru/20201117/ispaniya-1584952700.html
В Испании изменили ПДД для электрического транспорта
В Испании изменили ПДД для электрического транспорта
В Испании обновили правила дорожного движения для водителей электросамокатов, сегвеев и другого электрического личного транспорта, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:15
2020-11-17T13:15
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Испании обновили правила дорожного движения для водителей электросамокатов, сегвеев и другого электрического личного транспорта, сообщает "ЕвроПульс".Теперь максимальная скорость этих средств ограничена 25 километрами в час. Водителям запрещается ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а также по крупным автомагистралям и автомобильным тоннелям.Кроме того, владельцев таких видов транспорта теперь будут штрафовать за езду в наушниках или в состоянии алкогольного опьянения — новые правила разрешают полицейским проводить экспресс-тест.Техпаспорт придется возить с собой, чтобы подтвердить, что самокат или другое транспортное средство соответствует всем требованиям (их отдельно пропишут позже).Ужесточение правил движения для водителей легкого индивидуального транспорта происходит во многих городах ЕС. Например, в Копенгагене недавно запретили ездить на электросамокатах без шлема, а в Париже ввели ограничение скорости — не больше восьми километров в час в пешеходных зонах и не больше 20 километров в час — на проезжей части.
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транспорт, туризм, новости - туризм, копенгаген, испания, париж

В Испании изменили ПДД для электрического транспорта

13:15 17.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка едет на электросамокате по пустой набережной в Ялте
Девушка едет на электросамокате по пустой набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Испании обновили правила дорожного движения для водителей электросамокатов, сегвеев и другого электрического личного транспорта, сообщает "ЕвроПульс".
Теперь максимальная скорость этих средств ограничена 25 километрами в час. Водителям запрещается ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а также по крупным автомагистралям и автомобильным тоннелям.
Кроме того, владельцев таких видов транспорта теперь будут штрафовать за езду в наушниках или в состоянии алкогольного опьянения — новые правила разрешают полицейским проводить экспресс-тест.
Техпаспорт придется возить с собой, чтобы подтвердить, что самокат или другое транспортное средство соответствует всем требованиям (их отдельно пропишут позже).
Ужесточение правил движения для водителей легкого индивидуального транспорта происходит во многих городах ЕС. Например, в Копенгагене недавно запретили ездить на электросамокатах без шлема, а в Париже ввели ограничение скорости — не больше восьми километров в час в пешеходных зонах и не больше 20 километров в час — на проезжей части.
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