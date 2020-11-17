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Липецкая область
https://ria.ru/20201117/investitsii-1584998699.html
Более 55 млрд рублей вложены в пищевую промышленность Липецкой области
Более 55 млрд рублей вложены в пищевую промышленность Липецкой области
Объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет составил более 55 миллиардов рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:07
2020-11-17T14:07
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет составил более 55 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в регионе реализованы крупномасштабные проекты по наращиванию производственных мощностей сахарных заводов, мясоперерабатывающих предприятий, растительных масел, освоены новые виды производств (по глубокой заморозке фруктов и овощей, производству сухих и прессованных дрожжей и кормовых добавок для животных и птиц, замороженного картофеля).Артамонов отметил, что в Липецкой области в пищевой и перерабатывающей промышленности работают 389 организаций, где трудятся более 19 тысяч человек. Региональные производители входят в тройку российских лидеров по производству продукции переработки фруктов и овощей, сахара, минеральных вод, рапсового и льняного нерафинированных масел, продукции мясной и молочной для детского питания, воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания, рационов питания и пайков, картофеля замороженного, дрожжей."Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает важное место в структуре региональной экономики и призвана обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми высококачественными, полноценными и безопасными продуктами питания. Наращивание объемов производства продукции позволит укрепить позиции региона на внутреннем рынке и увеличить экспортный потенциал области", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Более 55 млрд рублей вложены в пищевую промышленность Липецкой области

14:07 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет составил более 55 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в регионе реализованы крупномасштабные проекты по наращиванию производственных мощностей сахарных заводов, мясоперерабатывающих предприятий, растительных масел, освоены новые виды производств (по глубокой заморозке фруктов и овощей, производству сухих и прессованных дрожжей и кормовых добавок для животных и птиц, замороженного картофеля).
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Артамонов отметил, что в Липецкой области в пищевой и перерабатывающей промышленности работают 389 организаций, где трудятся более 19 тысяч человек. Региональные производители входят в тройку российских лидеров по производству продукции переработки фруктов и овощей, сахара, минеральных вод, рапсового и льняного нерафинированных масел, продукции мясной и молочной для детского питания, воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания, рационов питания и пайков, картофеля замороженного, дрожжей.
"Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает важное место в структуре региональной экономики и призвана обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми высококачественными, полноценными и безопасными продуктами питания. Наращивание объемов производства продукции позволит укрепить позиции региона на внутреннем рынке и увеличить экспортный потенциал области", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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