Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США

Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США

Китайская Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

2020-11-17

2020-11-17T06:58

2020-11-17T10:23

ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Китайская Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.Покупателем выступила компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.В Huawei выразили надежду, что эта сделка должна помочь связанным с Honor продавцам и поставщикам "пережить это трудное время".После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не сможет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor.В китайской компании напомнили, что с момента создания в 2013 году бренд Honor был нацелен на молодежный рынок, предлагая телефоны от низкого до среднего ценового диапазона. За последние семь лет Honor превратился в бренд смартфонов, который ежегодно поставляет более 70 миллионов устройств.Ранее США объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В черный список добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.Компания Shenzhen Zhixin New Information Technology была основана Shenzhen Smart City Technology Development Group и более 30 агентами и дилерами продукции бренда Honor.В заявлении не указана сумма сделки, однако ранее в СМИ появлялась информация, что она составит 100 миллиардов юаней (более 15 миллиардов долларов).Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В частности, Huawei один из лидеров на российском рынке пользовательских мобильных устройств.США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников Соединенные Штаты доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор Штаты уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.

