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Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США
Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США
Китайская Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T06:58
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huawei technologies
китай
сша
экономика
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ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Китайская Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.Покупателем выступила компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.В Huawei выразили надежду, что эта сделка должна помочь связанным с Honor продавцам и поставщикам "пережить это трудное время".После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не сможет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor.В китайской компании напомнили, что с момента создания в 2013 году бренд Honor был нацелен на молодежный рынок, предлагая телефоны от низкого до среднего ценового диапазона. За последние семь лет Honor превратился в бренд смартфонов, который ежегодно поставляет более 70 миллионов устройств.Ранее США объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В черный список добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.Компания Shenzhen Zhixin New Information Technology была основана Shenzhen Smart City Technology Development Group и более 30 агентами и дилерами продукции бренда Honor.В заявлении не указана сумма сделки, однако ранее в СМИ появлялась информация, что она составит 100 миллиардов юаней (более 15 миллиардов долларов).Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В частности, Huawei один из лидеров на российском рынке пользовательских мобильных устройств.США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников Соединенные Штаты доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор Штаты уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
https://ria.ru/20201026/huawei-1581536994.html
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huawei technologies, китай, сша, экономика

Huawei объявила о продаже бренда Honor из-за санкций США

06:58 17.11.2020 (обновлено: 10:23 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСмартфон HUAWEI Honor 30
Смартфон HUAWEI Honor 30 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Китайская Huawei продаст свой бренд Honor на фоне трудностей из-за санкций, которые ввели США, об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

"Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов", — говорится в заявлении.

Покупателем выступила компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.
В Huawei выразили надежду, что эта сделка должна помочь связанным с Honor продавцам и поставщикам "пережить это трудное время".
После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и не сможет участвовать в управлении бизнесом или принятии решений в новой компании Honor.
В китайской компании напомнили, что с момента создания в 2013 году бренд Honor был нацелен на молодежный рынок, предлагая телефоны от низкого до среднего ценового диапазона. За последние семь лет Honor превратился в бренд смартфонов, который ежегодно поставляет более 70 миллионов устройств.
Ранее США объявили о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. В черный список добавились еще 38 дочерних отделений корпорации.
Huawei обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой Китая, а также возможной слежке за клиентами. Компания называет претензии США политически мотивированными и заявляет, что Вашингтон нарушает принципы рыночной конкуренции.
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Компания Shenzhen Zhixin New Information Technology была основана Shenzhen Smart City Technology Development Group и более 30 агентами и дилерами продукции бренда Honor.
В заявлении не указана сумма сделки, однако ранее в СМИ появлялась информация, что она составит 100 миллиардов юаней (более 15 миллиардов долларов).
Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В частности, Huawei один из лидеров на российском рынке пользовательских мобильных устройств.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников Соединенные Штаты доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор Штаты уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
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