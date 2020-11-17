https://ria.ru/20201117/groznyy-1584999278.html

На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"

На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"

На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:05

2020-11-17T19:05

2020-11-17T19:05

россия-1 (телеканал)

культура

кино и сериалы

новости культуры

александр яценко

сергей маковецкий

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе. "Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. И при этом самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер", – говорится в сообщении.Сериал "Грозный" – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.В проекте, первую серию которого покажут 23 ноября в 21:20, главную роль сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер Алексей Андрианов.

https://ria.ru/20201117/kino-onlayn-1584873581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия-1 (телеканал), кино и сериалы, новости культуры, александр яценко, сергей маковецкий