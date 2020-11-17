На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе. "Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. И при этом самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер", – говорится в сообщении.Сериал "Грозный" – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.В проекте, первую серию которого покажут 23 ноября в 21:20, главную роль сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер Алексей Андрианов.
"Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. И при этом самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер", – говорится в сообщении.
Сериал "Грозный" – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.
В проекте, первую серию которого покажут 23 ноября в 21:20, главную роль сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер Алексей Андрианов.
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