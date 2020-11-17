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https://ria.ru/20201117/groznyy-1584999278.html
На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"
На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"
На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:05
2020-11-17T19:05
россия-1 (телеканал)
культура
кино и сериалы
новости культуры
александр яценко
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе. "Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. И при этом самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер", – говорится в сообщении.Сериал "Грозный" – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.В проекте, первую серию которого покажут 23 ноября в 21:20, главную роль сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер Алексей Андрианов.
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россия-1 (телеканал), кино и сериалы, новости культуры, александр яценко, сергей маковецкий

На телеканале "Россия" выходит историческая драма "Грозный"

19:05 17.11.2020
 
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Грозный"
Кадр из сериала Грозный - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный", сообщили в пресс-службе.
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Грозный"
Кадр из сериала Грозный
1 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Грозный"
Кадр из сериала Грозный
2 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Грозный"
Кадр из сериала Грозный
3 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Кадр из сериала "Грозный"
© Представлено пресс-службой телеканала "Россия"
"Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. И при этом самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер", – говорится в сообщении.
Сериал "Грозный" – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.
В проекте, первую серию которого покажут 23 ноября в 21:20, главную роль сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер Алексей Андрианов.
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КультураРоссия-1 (телеканал)Кино и сериалыНовости культурыАлександр ЯценкоСергей Маковецкий
 
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