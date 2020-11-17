https://ria.ru/20201117/gosduma-1585021752.html

В Госдуму внесли проект о запрете финансировать митинги из-за рубежа

В Госдуму внесли проект о запрете финансировать митинги из-за рубежа

Депутат от ЕР Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:57

2020-11-17T15:57

2020-11-17T16:18

единая россия

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат от ЕР Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"."Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников", - говорится в пояснительной записке к документу.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения."Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия, открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются", - добавляется в документе.Кроме того, согласно проекту, при перечислении средств физлицо должно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.Также Вяткин предлагает, что собранные организатором мероприятия средства "могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия", после его проведения организатор обязан в течение 10 дней вернуть гражданам и организациям неизрасходованные средства пропорционально вложенным.

https://ria.ru/20201020/maski-1580570603.html

https://ria.ru/20200601/1572270754.html

https://ria.ru/20201117/mitingi-1585015624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, дмитрий вяткин, госдума рф, общество