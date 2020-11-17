https://ria.ru/20201117/gaz-1584993393.html
Липецкую область полностью газифицируют к 2025
Липецкую область полностью газифицируют к 2025
Липецкая область к 2025 году будет газифицирована на 100% - таких договоренностей достигли губернатор региона Игорь Артамонов и председатель правления ПАО... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:51
2020-11-17T13:51
2020-11-17T13:51
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая область к 2025 году будет газифицирована на 100% - таких договоренностей достигли губернатор региона Игорь Артамонов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили во вторники в пресс-службе администрации региона.За последние пять лет уровень газификации региона вырос на 10,5% и на сегодняшний день составляет 90,5%. За это время построены 45 газопроводов общей протяжённостью более 264 километров. Инвестиции компании составили 1,3 миллиарда рублей.В соответствии с новой программой развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-2025 годы планируется двукратное увеличение инвестиций – до 2,6 миллиардов рублей. Намечены реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населённых пунктов.До 2025 года газ подведут к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий.
https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости
. Липецкая область к 2025 году будет газифицирована на 100% - таких договоренностей достигли губернатор региона Игорь Артамонов
и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили во вторники в пресс-службе администрации региона.
За последние пять лет уровень газификации региона вырос на 10,5% и на сегодняшний день составляет 90,5%. За это время построены 45 газопроводов общей протяжённостью более 264 километров. Инвестиции компании составили 1,3 миллиарда рублей.
В соответствии с новой программой развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-2025 годы планируется двукратное увеличение инвестиций – до 2,6 миллиардов рублей. Намечены реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населённых пунктов.
До 2025 года газ подведут к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий.
"В приоритете – газификация населённых пунктов и новые инвесторы особых экономических зон. Отдельно отмечу, что по уровню сбора платежей за газ Липецкая область – одна из лидеров в стране", – отметил Артамонов.