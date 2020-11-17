https://ria.ru/20201117/gaz-1584993393.html

Липецкую область полностью газифицируют к 2025

Липецкую область полностью газифицируют к 2025

Липецкая область к 2025 году будет газифицирована на 100% - таких договоренностей достигли губернатор региона Игорь Артамонов и председатель правления ПАО... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:51

2020-11-17T13:51

2020-11-17T13:51

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Липецкая область к 2025 году будет газифицирована на 100% - таких договоренностей достигли губернатор региона Игорь Артамонов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили во вторники в пресс-службе администрации региона.За последние пять лет уровень газификации региона вырос на 10,5% и на сегодняшний день составляет 90,5%. За это время построены 45 газопроводов общей протяжённостью более 264 километров. Инвестиции компании составили 1,3 миллиарда рублей.В соответствии с новой программой развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-2025 годы планируется двукратное увеличение инвестиций – до 2,6 миллиардов рублей. Намечены реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населённых пунктов.До 2025 года газ подведут к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий.

https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов