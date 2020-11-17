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Форум по информбезопасности Союзного государства. Прямая трансляция

Форум по информбезопасности Союзного государства. Прямая трансляция

Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий". Цель форума, проходящего по инициативе... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:00

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союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

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Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий". Цель форума, проходящего по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня", — укрепление информационного сотрудничества между Россией и Белоруссией, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизациия роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий. Форум стартует 17 ноября с с пленарной секции. В 10:45 запланирована пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.

россия

белоруссия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" LIVE: Форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" 2020-11-17T10:00 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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