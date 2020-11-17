https://ria.ru/20201117/forum-1584901338.html
Форум по информбезопасности Союзного государства. Прямая трансляция
Форум по информбезопасности Союзного государства. Прямая трансляция
Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий". Цель форума, проходящего по инициативе... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:00
2020-11-17T10:00
2020-11-17T10:05
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584908198_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3158733ec1ec44787503bf256d14aa08.jpg
Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий". Цель форума, проходящего по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня", — укрепление информационного сотрудничества между Россией и Белоруссией, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизациия роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий. Форум стартует 17 ноября с с пленарной секции. В 10:45 запланирована пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584908198_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_22b868c1f9d695c1a7ff23599f5627ac.jpg
LIVE: Форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии"
LIVE: Форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии"
2020-11-17T10:00
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, григорий рапота, белоруссия
Форум по информбезопасности Союзного государства. Прямая трансляция
Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий". Цель форума, проходящего по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня", — укрепление информационного сотрудничества между Россией и Белоруссией
, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизациия роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам.
2020-11-17T10:00
true
PT1S