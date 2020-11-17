https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html
Little Big рассказали о планах на участие в "Евровидении-2021"
Little Big рассказали о планах на участие в "Евровидении-2021"
Группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении", планирует принять участие во внутреннем отборе на конкурс в 2021 году,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:55
2020-11-17T15:55
2020-11-17T15:55
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении", планирует принять участие во внутреннем отборе на конкурс в 2021 году, написав несколько песен."Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так. Нужна песня. Мы ее можем записать в ближайшее время. Мы сдадим несколько песен. Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем. Все-таки отбор идет. У нас как такового плана нет, но шанс, что поедем, есть. Песни мы сдавать будем, как там дальше пойдет - непонятно", - сказал лидер группы Илья Прусикин в интервью радио Energy.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении", планирует принять участие во внутреннем отборе на конкурс в 2021 году, написав несколько песен.
"Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так. Нужна песня. Мы ее можем записать в ближайшее время. Мы сдадим несколько песен. Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем. Все-таки отбор идет. У нас как такового плана нет, но шанс, что поедем, есть. Песни мы сдавать будем, как там дальше пойдет - непонятно", - сказал лидер группы Илья Прусикин в интервью
радио Energy.
Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступления некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.
Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.