https://ria.ru/20201117/evropa-1584985404.html

Отношения с ЕС деградируют не по вине Москвы, заявил Лавров

Отношения с ЕС деградируют не по вине Москвы, заявил Лавров

Отношения между Россией и ЕС продолжают деградировать не по вине Москвы, европейский бизнес несет серьезные убытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:28

2020-11-17T13:28

2020-11-17T13:28

сергей лавров

евросоюз

москва

украина

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и ЕС продолжают деградировать не по вине Москвы, европейский бизнес несет серьезные убытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"."В последние годы отношения между Россией и Евросоюзом продолжают деградировать – и не по нашей вине. К сожалению, есовские коллеги – в стремлении обеспечить себе односторонние преимущества за счет других – сделали весьма недальновидный выбор в пользу логики "ведущий-ведомый", в пользу архаичных геополитических игр с "нулевой суммой", в пользу создания новых разделительных линий", - сказал Лавров.В этом ряду, по его словам, поддержка антиконституционного вооруженного переворота на Украине, введение в отношении России односторонних нелегитимных санкций, разрушение всей многоуровневой системы российско-есовского диалога. "В результате наш общий континент столкнулся с масштабным кризисом доверия, а европейский, в том числе немецкий бизнес несет серьезные убытки", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201117/evropa-1584981972.html

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сергей лавров, евросоюз, москва, украина, в мире