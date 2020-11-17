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Отношения с ЕС деградируют не по вине Москвы, заявил Лавров
Отношения с ЕС деградируют не по вине Москвы, заявил Лавров
Отношения между Россией и ЕС продолжают деградировать не по вине Москвы, европейский бизнес несет серьезные убытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:28
2020-11-17T13:28
сергей лавров
евросоюз
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и ЕС продолжают деградировать не по вине Москвы, европейский бизнес несет серьезные убытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"."В последние годы отношения между Россией и Евросоюзом продолжают деградировать – и не по нашей вине. К сожалению, есовские коллеги – в стремлении обеспечить себе односторонние преимущества за счет других – сделали весьма недальновидный выбор в пользу логики "ведущий-ведомый", в пользу архаичных геополитических игр с "нулевой суммой", в пользу создания новых разделительных линий", - сказал Лавров.В этом ряду, по его словам, поддержка антиконституционного вооруженного переворота на Украине, введение в отношении России односторонних нелегитимных санкций, разрушение всей многоуровневой системы российско-есовского диалога. "В результате наш общий континент столкнулся с масштабным кризисом доверия, а европейский, в том числе немецкий бизнес несет серьезные убытки", - подчеркнул он.
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сергей лавров, евросоюз, москва, украина, в мире

Отношения с ЕС деградируют не по вине Москвы, заявил Лавров

13:28 17.11.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отношения между Россией и ЕС продолжают деградировать не по вине Москвы, европейский бизнес несет серьезные убытки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".
"В последние годы отношения между Россией и Евросоюзом продолжают деградировать – и не по нашей вине. К сожалению, есовские коллеги – в стремлении обеспечить себе односторонние преимущества за счет других – сделали весьма недальновидный выбор в пользу логики "ведущий-ведомый", в пользу архаичных геополитических игр с "нулевой суммой", в пользу создания новых разделительных линий", - сказал Лавров.
В этом ряду, по его словам, поддержка антиконституционного вооруженного переворота на Украине, введение в отношении России односторонних нелегитимных санкций, разрушение всей многоуровневой системы российско-есовского диалога. "В результате наш общий континент столкнулся с масштабным кризисом доверия, а европейский, в том числе немецкий бизнес несет серьезные убытки", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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