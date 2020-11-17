https://ria.ru/20201117/evropa-1584981972.html

Безопасность Европы стала заложником чужих установок, заявил Лавров

Безопасность Европы стала заложником чужих установок, заявил Лавров

Безопасность Европы стала заложником навязываемых из-за океана узкокорыстных политических установок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:07

2020-11-17T13:07

2020-11-17T13:14

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Безопасность Европы стала заложником навязываемых из-за океана узкокорыстных политических установок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи"."Нынешняя напряженность дорого стоит народам Европы, безопасность которых стала заложником навязываемых из-за океана узкокорыстных политических установок", - сказал Лавров."Вместе с тем убеждены, что возможность сформировать архитектуру мира и равной и неделимой безопасности в Евразии и Евро-Атлантике еще сохраняется. Тем более что все мы сталкиваемся с общими трансграничными вызовами и угрозами – от терроризма до распространения оружия массового уничтожения, к которым в последнее время добавилась пандемия коронавируса", - отметил он.По словам российского министра, эффективно справиться с этими угрозами можно лишь объединившись на общепризнанной международно-правовой основе. "Залог успеха на этом непростом пути видим в отказе от философии гегемонизма и доминирования, от "санитарных кордонов" и "железных занавесов". Россия, со своей стороны, неизменно готова к честной равноправной работе, поиску баланса интересов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201112/bezopasnost-1584255614.html

https://ria.ru/20201026/bezopasnost-1581552174.html

евразия

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евразия, сергей лавров, европа, в мире