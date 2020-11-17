https://ria.ru/20201117/elki-1584999694.html

К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок

К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок

Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:11

2020-11-17T14:11

2020-11-17T14:11

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что деревья выращены на специальных новогодних плантациях. Продажа "зеленых красавиц" начнется в первой декаде декабря. Их планируют поставлять не только на рынки региона, но и в столицу.Одновременно с заготовками усиливаются меры по охране хвойного молодняка. Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Лесники вместе с полицейскими будут пресекать попытки хищения сосен и елей и наказывать браконьеров. В зависимости от размера причиненного ущерба их могут привлечь к административной или уголовной ответственности.Губернатор отметил, что в Липецкой области вопросу увеличению площади лесных посадок как территории необходимой для улучшения экологии уделяют особое внимание.

https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html

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игорь артамонов