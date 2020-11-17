https://ria.ru/20201117/elki-1584999694.html
К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок
К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок
Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:11
2020-11-17T14:11
2020-11-17T14:11
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что деревья выращены на специальных новогодних плантациях. Продажа "зеленых красавиц" начнется в первой декаде декабря. Их планируют поставлять не только на рынки региона, но и в столицу.Одновременно с заготовками усиливаются меры по охране хвойного молодняка. Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Лесники вместе с полицейскими будут пресекать попытки хищения сосен и елей и наказывать браконьеров. В зависимости от размера причиненного ущерба их могут привлечь к административной или уголовной ответственности.Губернатор отметил, что в Липецкой области вопросу увеличению площади лесных посадок как территории необходимой для улучшения экологии уделяют особое внимание.
https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости
. Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что деревья выращены на специальных новогодних плантациях. Продажа "зеленых красавиц" начнется в первой декаде декабря. Их планируют поставлять не только на рынки региона, но и в столицу.
Одновременно с заготовками усиливаются меры по охране хвойного молодняка. Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Лесники вместе с полицейскими будут пресекать попытки хищения сосен и елей и наказывать браконьеров. В зависимости от размера причиненного ущерба их могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Губернатор отметил, что в Липецкой области вопросу увеличению площади лесных посадок как территории необходимой для улучшения экологии уделяют особое внимание.
"Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - уверен Артамонов.