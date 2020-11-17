Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201117/elki-1584999694.html
К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок
К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок
Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:11
2020-11-17T14:11
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156226/33/1562263342_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_175ba942781f9f5aefa93ff33f1ba434.jpg
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что деревья выращены на специальных новогодних плантациях. Продажа "зеленых красавиц" начнется в первой декаде декабря. Их планируют поставлять не только на рынки региона, но и в столицу.Одновременно с заготовками усиливаются меры по охране хвойного молодняка. Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Лесники вместе с полицейскими будут пресекать попытки хищения сосен и елей и наказывать браконьеров. В зависимости от размера причиненного ущерба их могут привлечь к административной или уголовной ответственности.Губернатор отметил, что в Липецкой области вопросу увеличению площади лесных посадок как территории необходимой для улучшения экологии уделяют особое внимание.
https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156226/33/1562263342_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_57824226a401d51696da91cc2aa16504.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

К Новому году в Липецкой области заготовят 30 тысяч елок

14:11 17.11.2020
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаготовка новогодних елок в Новосибирской области
Заготовка новогодних елок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 30 тысяч елей и сосен планируют заготовить для жителей Липецкой области к празднованию Нового года, в подготовке участвуют все лесхозы региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что деревья выращены на специальных новогодних плантациях. Продажа "зеленых красавиц" начнется в первой декаде декабря. Их планируют поставлять не только на рынки региона, но и в столицу.
Храм в селе Кузовлево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:44Липецкая область
Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории
Одновременно с заготовками усиливаются меры по охране хвойного молодняка. Весь декабрь в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Лесники вместе с полицейскими будут пресекать попытки хищения сосен и елей и наказывать браконьеров. В зависимости от размера причиненного ущерба их могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Губернатор отметил, что в Липецкой области вопросу увеличению площади лесных посадок как территории необходимой для улучшения экологии уделяют особое внимание.
"Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - уверен Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
Лента новостейМолния