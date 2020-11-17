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МИД раскритиковал заявление Германии и Франции по Донбассу
МИД раскритиковал заявление Германии и Франции по Донбассу
Россия призывает Берлин и Париж отказаться от двойных стандартов в урегулировании конфликта в Донбассе и встать на путь беспристрастного содействия достижению... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:09
2020-11-17T18:43
мария захарова
донбасс
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
владимир зеленский
франция
германия
луганск
украина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия призывает Берлин и Париж отказаться от двойных стандартов в урегулировании конфликта в Донбассе и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины."На днях внешнеполитические ведомства Германии и Франции выпустили совместное заявление, в котором дали высокую оценку выполнению Киевом решений парижского саммита "нормандского формата" 9 декабря 2019 года", — говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии его официального представителя Марии Захаровой."Они, в частности, отметили, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины", — говорится в документе.Захарова напомнила, что "в соответствии с согласованными Украиной и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои". "Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября этого года в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как "пешеходный", заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода", — говорится в комментарии."Неудивительно, что Луганск воспринял это как провокацию. Киевские власти цинично сыграли на желании простых людей вернуться домой и увидеться с родными, обрекли их на напрасное ожидание на линии соприкосновения", — добавляется там.Захарова указывает, что, "несмотря на многократные призывы договориться о деталях ранее согласованного автобусного проезда через КПВВ "Золотое", Киев уклонился от такой работы". "Расстояние, которое необходимо преодолеть на этом пункте пропуска для пересечения нейтральной зоны, составляет более трех километров. Отказавшись от организации автобусного сообщения и обеспечения нормальных условий перехода, особенно в приближающихся зимних условиях, украинская сторона проявила безразличие к гражданам, большинство которых составляют больные люди преклонного возраста", — поясняется в документе, где добавляется, что "Киев также упорно заматывал решение вопроса о пропуске через КПВВ "Счастье" гуманитарного конвоя Международного Комитета Красного Креста, проезд которого в Луганск намечался на 17 ноября этого года"."Получается, что именно за такое "улучшение ситуации на переходах и облегчение положения людей" Германия и Франция хвалят Украину", — замечает Захарова."На этом фоне кощунственно выглядит их призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу", — отметила онаЗахарова заметила, что "продолжает вызывать удивление отсутствие их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения". "Апофеозом стал киевский проект так называемого Плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву минского "Комплекса мер" 2015 года", — сказала она.По ее словам, "из этого украинского документа в сочетании с недавними законопроектами об интернировании граждан России и наказании за отрицание факта российской "агрессии" все более отчетливо вырисовывается содержание планов В или С, неоднократно анонсированных президентом Владимиром Зеленским"."Так называемая "полная демилитаризация, разоружение, демобилизация комбатантов", "возвращение" в Донбасс подразделений ВСУ, "восстановление полного контроля над российско-украинской границей" с дальнейшей "фильтрацией" населения и "интернированием неблагонадежных" и только затем — проведение выборов без предварительного обозначения политических условий урегулирования конфликта. Вот краткое описание целей Украины, которые поданы в проекте Плана под заголовком "выполнение Минских соглашений", — говорится в комментарии Захаровой."То обстоятельство, что Берлин и Париж не замечают всех этих фактов, нельзя расценивать иначе как их одобрение линии Киева на подрыв основ урегулирования конфликта, закрепленных в "Комплексе мер" и одобренных СБ ООН", — отмечается в нем."Нашим партнерам по "нормандскому формату" следовало бы отказаться от двойных стандартов и подмены понятий и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины. Если Франция и Германия преследуют иные цели, им об этом необходимо прямо и честно заявить", — заключается в документе.
https://ria.ru/20201116/donbass-1584833005.html
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мария захарова, донбасс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, владимир зеленский, франция, германия, луганск, украина, в мире

МИД раскритиковал заявление Германии и Франции по Донбассу

13:09 17.11.2020 (обновлено: 18:43 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия призывает Берлин и Париж отказаться от двойных стандартов в урегулировании конфликта в Донбассе и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины.
"На днях внешнеполитические ведомства Германии и Франции выпустили совместное заявление, в котором дали высокую оценку выполнению Киевом решений парижского саммита "нормандского формата" 9 декабря 2019 года", — говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии его официального представителя Марии Захаровой.
"Они, в частности, отметили, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины", — говорится в документе.

В нем отмечается, что "такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления". "Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября этого года, было сорвано по вине украинской стороны", — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что "в соответствии с согласованными Украиной и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои". "Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября этого года в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как "пешеходный", заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода", — говорится в комментарии.
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"Неудивительно, что Луганск воспринял это как провокацию. Киевские власти цинично сыграли на желании простых людей вернуться домой и увидеться с родными, обрекли их на напрасное ожидание на линии соприкосновения", — добавляется там.
Захарова указывает, что, "несмотря на многократные призывы договориться о деталях ранее согласованного автобусного проезда через КПВВ "Золотое", Киев уклонился от такой работы". "Расстояние, которое необходимо преодолеть на этом пункте пропуска для пересечения нейтральной зоны, составляет более трех километров. Отказавшись от организации автобусного сообщения и обеспечения нормальных условий перехода, особенно в приближающихся зимних условиях, украинская сторона проявила безразличие к гражданам, большинство которых составляют больные люди преклонного возраста", — поясняется в документе, где добавляется, что "Киев также упорно заматывал решение вопроса о пропуске через КПВВ "Счастье" гуманитарного конвоя Международного Комитета Красного Креста, проезд которого в Луганск намечался на 17 ноября этого года".
"Получается, что именно за такое "улучшение ситуации на переходах и облегчение положения людей" Германия и Франция хвалят Украину", — замечает Захарова.
"На этом фоне кощунственно выглядит их призыв к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию. Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу", — отметила она
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Захарова заметила, что "продолжает вызывать удивление отсутствие их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения". "Апофеозом стал киевский проект так называемого Плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву минского "Комплекса мер" 2015 года", — сказала она.
По ее словам, "из этого украинского документа в сочетании с недавними законопроектами об интернировании граждан России и наказании за отрицание факта российской "агрессии" все более отчетливо вырисовывается содержание планов В или С, неоднократно анонсированных президентом Владимиром Зеленским".
"Так называемая "полная демилитаризация, разоружение, демобилизация комбатантов", "возвращение" в Донбасс подразделений ВСУ, "восстановление полного контроля над российско-украинской границей" с дальнейшей "фильтрацией" населения и "интернированием неблагонадежных" и только затем — проведение выборов без предварительного обозначения политических условий урегулирования конфликта. Вот краткое описание целей Украины, которые поданы в проекте Плана под заголовком "выполнение Минских соглашений", — говорится в комментарии Захаровой.
"То обстоятельство, что Берлин и Париж не замечают всех этих фактов, нельзя расценивать иначе как их одобрение линии Киева на подрыв основ урегулирования конфликта, закрепленных в "Комплексе мер" и одобренных СБ ООН", — отмечается в нем.
"Нашим партнерам по "нормандскому формату" следовало бы отказаться от двойных стандартов и подмены понятий и встать на путь беспристрастного содействия достижению мира на юго-востоке Украины. Если Франция и Германия преследуют иные цели, им об этом необходимо прямо и честно заявить", — заключается в документе.
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