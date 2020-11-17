https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html
Собянин оценил эффективность дистанционки для профилактики COVID-19
Собянин оценил эффективность дистанционки для профилактики COVID-19
Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:04
2020-11-17T12:04
2020-11-17T12:04
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
образование - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - написал Собянин в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, образование - общество