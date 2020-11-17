https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

Собянин оценил эффективность дистанционки для профилактики COVID-19

Собянин оценил эффективность дистанционки для профилактики COVID-19

Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:04

2020-11-17T12:04

2020-11-17T12:04

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

образование - общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - написал Собянин в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/shkola-1584962766.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, образование - общество