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В Челябинске произошел пожар на фабрике пластиковых окон
В Челябинске произошел пожар на фабрике пластиковых окон
Предприятие по производству пластиковых окон загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:25
2020-11-17T14:25
2020-11-17T15:55
гу мчс по челябинской области
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятие по производству пластиковых окон загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В промышленной зоне на улице Демидовская происходит возгорание здания по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. На место происшествия направлена лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.Следственное управление СК РФ по Челябинску сообщило о гибели человека при пожаре. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201115/proisshestviya-1584735880.html
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гу мчс по челябинской области, челябинск, происшествия