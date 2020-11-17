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В Челябинске произошел пожар на фабрике пластиковых окон
В Челябинске произошел пожар на фабрике пластиковых окон
Предприятие по производству пластиковых окон загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:25
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гу мчс по челябинской области
челябинск
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятие по производству пластиковых окон загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В промышленной зоне на улице Демидовская происходит возгорание здания по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. На место происшествия направлена лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.Следственное управление СК РФ по Челябинску сообщило о гибели человека при пожаре. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.
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гу мчс по челябинской области, челябинск, происшествия

В Челябинске произошел пожар на фабрике пластиковых окон

14:25 17.11.2020 (обновлено: 15:55 17.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПожар в производственном здании в Челябинске
Пожар в производственном здании в Челябинске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятие по производству пластиковых окон загорелось на площади порядка 300 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В промышленной зоне на улице Демидовская происходит возгорание здания по производству пластиковых окон на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. На место происшествия направлена лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.
Следственное управление СК РФ по Челябинску сообщило о гибели человека при пожаре. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.
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ГУ МЧС по Челябинской областиЧелябинскПроисшествия
 
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