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Рапота: подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет по плану
Рапота: подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет по плану
Подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет лучше, чем когда бы то ни было, находится на последней стадии принятия, заявил государственный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:33
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союзное государство
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новость. Подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет лучше, чем когда бы то ни было, находится на последней стадии принятия, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота."Бюджет идет нормально. Сложилась парадоксальная ситуация: у нас вопросы реализации бюджета, подготовки бюджета в этом году лучше, чем когда бы то ни было", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня."Без заминок произошли обсуждения на 2021 год, он идет в графике, мы на последней стадии принятия бюджета, это высший госсовет. Все нормально", — подчеркнул Рапота.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
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россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия

Рапота: подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет по плану

12:33 17.11.2020 (обновлено: 12:51 17.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новость. Подготовка бюджета Союзного государства на 2021 год идет лучше, чем когда бы то ни было, находится на последней стадии принятия, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота.
"Бюджет идет нормально. Сложилась парадоксальная ситуация: у нас вопросы реализации бюджета, подготовки бюджета в этом году лучше, чем когда бы то ни было", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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"Без заминок произошли обсуждения на 2021 год, он идет в графике, мы на последней стадии принятия бюджета, это высший госсовет. Все нормально", — подчеркнул Рапота.
Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
 
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