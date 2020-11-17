https://ria.ru/20201117/briks-1585000560.html
Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС
Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС
Странам БРИКС необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:17
2020-11-17T14:17
2020-11-17T15:37
брикс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения."Полагаем также важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились два года назад", - сказал Путин.Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, предложившего создать систему раннего предупреждения особо опасных инфекций, Путин отметил, что данную идею "нельзя не поддержать". Он также поблагодарил его за поддержку предложения о создании центра БРИКС по совместной работе над вакцинами.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции.
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Путин предложил ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС
Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
2020-11-17T14:17
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брикс, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Странам БРИКС
необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, заявил президент России Владимир Путин
, выступая на саммите объединения.
"Полагаем также важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились два года назад", - сказал Путин.
Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, предложившего создать систему раннего предупреждения особо опасных инфекций, Путин отметил, что данную идею "нельзя не поддержать". Он также поблагодарил его за поддержку предложения о создании центра БРИКС по совместной работе над вакцинами.
Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции.