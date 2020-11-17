https://ria.ru/20201117/briks-1585000560.html

Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС

Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС

Странам БРИКС необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:17

2020-11-17T14:17

2020-11-17T15:37

брикс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения."Полагаем также важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились два года назад", - сказал Путин.Комментируя выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы, предложившего создать систему раннего предупреждения особо опасных инфекций, Путин отметил, что данную идею "нельзя не поддержать". Он также поблагодарил его за поддержку предложения о создании центра БРИКС по совместной работе над вакцинами.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

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Путин предложил ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи. 2020-11-17T14:17 true PT1M18S

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брикс, владимир путин, общество