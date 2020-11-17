https://ria.ru/20201117/bolsonaru-1585034810.html

Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19

Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19

Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:50

2020-11-17T16:50

2020-11-17T16:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жаир болсонару

коронавирусы

брикс

владимир путин

бразилия

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга."Нам всем было непросто в этот год работать, но вы еще лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.По его словам, в непростых обстоятельствах Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества, волевые" и подошел к решению всех вопросов, "прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья"."Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства", - подчеркнул президент.Он также поблагодарил лидера Бразилии за совместную работу. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html

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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, брикс, владимир путин, бразилия, в мире