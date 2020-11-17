Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.
"Нам всем было непросто в этот год работать, но вы еще лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
Путин восхитился мужеством президента Бразилии в борьбе с COVID:— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 17, 2020
“Вы лично столкнулись с инфекцией, очень мужественно прошли все испытания... Проявили мужские качества, волевые". pic.twitter.com/JnHPbLPBad
По его словам, в непростых обстоятельствах Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества, волевые" и подошел к решению всех вопросов, "прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья".
"Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства", - подчеркнул президент.
Он также поблагодарил лидера Бразилии за совместную работу.
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