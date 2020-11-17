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https://ria.ru/20201117/bolsonaru-1585034810.html
Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19
Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19
Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:50
2020-11-17T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
коронавирусы
брикс
владимир путин
бразилия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга."Нам всем было непросто в этот год работать, но вы еще лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.По его словам, в непростых обстоятельствах Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества, волевые" и подошел к решению всех вопросов, "прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья"."Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства", - подчеркнул президент.Он также поблагодарил лидера Бразилии за совместную работу. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, брикс, владимир путин, бразилия, в мире

Путин отметил мужество Болсонару, переболевшего COVID-19

16:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.
"Нам всем было непросто в этот год работать, но вы еще лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII Саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
По его словам, в непростых обстоятельствах Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества, волевые" и подошел к решению всех вопросов, "прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья".
"Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства", - подчеркнул президент.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 14:47Распространение нового коронавируса
Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом
Он также поблагодарил лидера Бразилии за совместную работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыБРИКСВладимир ПутинБразилияВ мире
 
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