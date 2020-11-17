Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/bolnitsy-1585085478.html
В Самарской области рассказали о "запасе коек" для больных COVID-19
В Самарской области рассказали о "запасе коек" для больных COVID-19
Около 700 коек для пациентов с коронавирусом готовы дополнительно открыть в медучреждения Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:30
2020-11-17T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
михаил мишустин
дмитрий азаров
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342292_0:274:3076:2004_1400x0_80_0_0_6feb516705b682134c28a6f73440479a.jpg
САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Около 700 коек для пациентов с коронавирусом готовы дополнительно открыть в медучреждения Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."У нас на сегодняшний момент еще есть запас – около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов. Но, конечно, есть и план "В", и план "С", по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.Губернатор призвал всех жителей Самарской области позаботиться о себе и окружающих. "В первую очередь, мы сами отвечаем за собственное здоровье. Да, мы обязаны и заботимся о здоровье детей, людей преклонного возраста, которые, зачастую, не могут сами себя обслуживать. Тем не менее, я хочу попросить всех земляков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый из нас может препятствовать распространению инфекции", - сказал Азаров.На сегодняшний день в Самарской области созданы 6350 коек для пациентов с коронавирусом. В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек развернуты на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета. С соответствующей инициативой ранее выступил Азаров, письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 294 случая заражения коронавирусом, 17 297 человек выздоровели, 364 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584851838.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342292_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_3674a0db62decae426b4f9e4cdb73a06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, михаил мишустин, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области рассказали о "запасе коек" для больных COVID-19

21:30 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Около 700 коек для пациентов с коронавирусом готовы дополнительно открыть в медучреждения Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"У нас на сегодняшний момент еще есть запас – около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов. Но, конечно, есть и план "В", и план "С", по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:32
Корпус клиник Самарского медуниверситета готов к приему больных COVID-19
Губернатор призвал всех жителей Самарской области позаботиться о себе и окружающих. "В первую очередь, мы сами отвечаем за собственное здоровье. Да, мы обязаны и заботимся о здоровье детей, людей преклонного возраста, которые, зачастую, не могут сами себя обслуживать. Тем не менее, я хочу попросить всех земляков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый из нас может препятствовать распространению инфекции", - сказал Азаров.
На сегодняшний день в Самарской области созданы 6350 коек для пациентов с коронавирусом. В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек развернуты на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета. С соответствующей инициативой ранее выступил Азаров, письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 294 случая заражения коронавирусом, 17 297 человек выздоровели, 364 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМихаил МишустинДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
09:37Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
09:36В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана
Лента новостейМолния