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В Самарской области рассказали о "запасе коек" для больных COVID-19

В Самарской области рассказали о "запасе коек" для больных COVID-19

Около 700 коек для пациентов с коронавирусом готовы дополнительно открыть в медучреждения Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:30

2020-11-17T21:30

2020-11-17T21:30

распространение нового коронавируса

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САМАРА, 17 ноя - РИА Новости. Около 700 коек для пациентов с коронавирусом готовы дополнительно открыть в медучреждения Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."У нас на сегодняшний момент еще есть запас – около 700 коек, готовых немедленно принимать пациентов. Но, конечно, есть и план "В", и план "С", по которому мы готовы и дополнительные объемы коечного фонда переводить под борьбу с коронавирусом. Очень надеюсь, что нам это не потребуется", – цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.Губернатор призвал всех жителей Самарской области позаботиться о себе и окружающих. "В первую очередь, мы сами отвечаем за собственное здоровье. Да, мы обязаны и заботимся о здоровье детей, людей преклонного возраста, которые, зачастую, не могут сами себя обслуживать. Тем не менее, я хочу попросить всех земляков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый из нас может препятствовать распространению инфекции", - сказал Азаров.На сегодняшний день в Самарской области созданы 6350 коек для пациентов с коронавирусом. В понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет коечный фонд для больных с COVID-19 в Самарской области, 200 коек развернуты на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета. С соответствующей инициативой ранее выступил Азаров, письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было направлено 6 ноября.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 294 случая заражения коронавирусом, 17 297 человек выздоровели, 364 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584851838.html

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