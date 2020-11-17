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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html
Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade
Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade
Ярославские компании активно используют международную торговую площадку RS Trade для продвижения своих товаров в азиатских странах, на платформе представлены... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:09
2020-11-17T21:09
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ярославские компании активно используют международную торговую площадку RS Trade для продвижения своих товаров в азиатских странах, на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожной спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров, сообщило правительство Ярославской области.Информационно-сервисная мультиязычная платформа RS Trade предназначена для продвижения российских промышленных товаров гражданского назначения несырьевого сектора экономики в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, а также для повышения эффективности и улучшения сервиса импорта товаров из азиатских стран в Россию и страны ЕАЭС.По словам заместителя председателя правительства региона Максима Авдеева, решая задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", областное правительство использует все возможности для содействия реализации потенциала компаний."Осенью этого года заключено соглашение о сотрудничестве между правительством области и Российско-Сингапурским деловым советом. Электронная торгово-сервисная B2B-платформа RS Trade является одним из важных инструментов работы, так как позволяет ярославцам показать свою продукцию в макрорегионе Индийского океана", – рассказал Авдеев.По его словам, на сегодняшний день на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожных мостовых конструкций, резинотехнических изделий, спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров."Интерес к RS Trade со стороны бизнеса растет, и необходимо использовать этот инструмент для налаживания международных связей. Присутствие на этой площадке позволяет искать партнеров в Сингапуре, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и других странах. В настоящее время четыре компании Ярославской области уже заключают с B2B-платформой дополнительные соглашения, открывающие новые перспективы поиска партнеров в Сингапуре с привлечением крупнейших местных компаний и инвестфондов", – отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина.Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявлял РИА Новости, что правительство региона оказывает бизнесменам помощь в переориентации на интернет-торговлю, которая приобрела наибольшую актуальность в условиях пандемии. В частности, департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности проводил вебинары с участием региональных компаний, российского экспортного центра (РЭЦ), региональной торгово-промышленной палаты, торговых представителей РФ в зарубежных странах. Вебинары позволяют обучить региональные компании грамотному выходу на зарубежные площадки, как правильно подготовить материалы, как начать продажи на цифровых платформах стран.
https://ria.ru/20201112/tsifrovizatsiya-1584374690.html
https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html
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дмитрий миронов, ярославская область, экономика

Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade

21:09 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ярославские компании активно используют международную торговую площадку RS Trade для продвижения своих товаров в азиатских странах, на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожной спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров, сообщило правительство Ярославской области.
Информационно-сервисная мультиязычная платформа RS Trade предназначена для продвижения российских промышленных товаров гражданского назначения несырьевого сектора экономики в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, а также для повышения эффективности и улучшения сервиса импорта товаров из азиатских стран в Россию и страны ЕАЭС.
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"Осенью этого года заключено соглашение о сотрудничестве между правительством области и Российско-Сингапурским деловым советом. Электронная торгово-сервисная B2B-платформа RS Trade является одним из важных инструментов работы, так как позволяет ярославцам показать свою продукцию в макрорегионе Индийского океана", – рассказал Авдеев.
По его словам, на сегодняшний день на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожных мостовых конструкций, резинотехнических изделий, спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров.
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"Интерес к RS Trade со стороны бизнеса растет, и необходимо использовать этот инструмент для налаживания международных связей. Присутствие на этой площадке позволяет искать партнеров в Сингапуре, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и других странах. В настоящее время четыре компании Ярославской области уже заключают с B2B-платформой дополнительные соглашения, открывающие новые перспективы поиска партнеров в Сингапуре с привлечением крупнейших местных компаний и инвестфондов", – отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявлял РИА Новости, что правительство региона оказывает бизнесменам помощь в переориентации на интернет-торговлю, которая приобрела наибольшую актуальность в условиях пандемии. В частности, департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности проводил вебинары с участием региональных компаний, российского экспортного центра (РЭЦ), региональной торгово-промышленной палаты, торговых представителей РФ в зарубежных странах. Вебинары позволяют обучить региональные компании грамотному выходу на зарубежные площадки, как правильно подготовить материалы, как начать продажи на цифровых платформах стран.
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