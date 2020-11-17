https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html

Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade

Ярославский бизнес выходит на международную торговую площадку RS Trade

Ярославские компании активно используют международную торговую площадку RS Trade для продвижения своих товаров в азиатских странах, на платформе представлены... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:09

2020-11-17T21:09

2020-11-17T21:09

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151968/13/1519681340_0:8:3613:2040_1400x0_80_0_0_3d4047a716e9ef13fe39fa85c84424da.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Ярославские компании активно используют международную торговую площадку RS Trade для продвижения своих товаров в азиатских странах, на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожной спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров, сообщило правительство Ярославской области.Информационно-сервисная мультиязычная платформа RS Trade предназначена для продвижения российских промышленных товаров гражданского назначения несырьевого сектора экономики в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, а также для повышения эффективности и улучшения сервиса импорта товаров из азиатских стран в Россию и страны ЕАЭС.По словам заместителя председателя правительства региона Максима Авдеева, решая задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", областное правительство использует все возможности для содействия реализации потенциала компаний."Осенью этого года заключено соглашение о сотрудничестве между правительством области и Российско-Сингапурским деловым советом. Электронная торгово-сервисная B2B-платформа RS Trade является одним из важных инструментов работы, так как позволяет ярославцам показать свою продукцию в макрорегионе Индийского океана", – рассказал Авдеев.По его словам, на сегодняшний день на платформе представлены компетенции ярославских IT-компаний, производителей железнодорожных мостовых конструкций, резинотехнических изделий, спецодежды, водных велосипедов и 3D-принтеров."Интерес к RS Trade со стороны бизнеса растет, и необходимо использовать этот инструмент для налаживания международных связей. Присутствие на этой площадке позволяет искать партнеров в Сингапуре, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и других странах. В настоящее время четыре компании Ярославской области уже заключают с B2B-платформой дополнительные соглашения, открывающие новые перспективы поиска партнеров в Сингапуре с привлечением крупнейших местных компаний и инвестфондов", – отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина.Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявлял РИА Новости, что правительство региона оказывает бизнесменам помощь в переориентации на интернет-торговлю, которая приобрела наибольшую актуальность в условиях пандемии. В частности, департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности проводил вебинары с участием региональных компаний, российского экспортного центра (РЭЦ), региональной торгово-промышленной палаты, торговых представителей РФ в зарубежных странах. Вебинары позволяют обучить региональные компании грамотному выходу на зарубежные площадки, как правильно подготовить материалы, как начать продажи на цифровых платформах стран.

https://ria.ru/20201112/tsifrovizatsiya-1584374690.html

https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html

https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, экономика