Лукашенко попросил у России "нормальные условия"
17:50 17.11.2020 (обновлено: 18:40 17.11.2020)
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если "некие силы" в РФ считают, что республика должна проводить не многовекторную, а одновекторную политику, нужно предложить Минску "нормальные условия".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства обратил внимание, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика в адрес Белоруссии из-за ее многовекторной политики.
"Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ - это Россия и россияне… Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, что отношения с Россией сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического характера. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от РФ.
"Мы никогда не отворачивались от России. Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Вы помните цену на газ на этот год, когда $95 платила Германия за тысячу кубов, а мы - $127. Когда мы покупали у них нефть и нас заставляли платить за это премию (к цене - ред.). Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно", - сказал белорусский лидер.