https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585052659.html

Лукашенко попросил у России "нормальные условия"

Лукашенко попросил у России "нормальные условия"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если "некие силы" в РФ считают, что республика должна проводить не многовекторную, а одновекторную... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:50

2020-11-17T17:50

2020-11-17T18:40

россия

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если "некие силы" в РФ считают, что республика должна проводить не многовекторную, а одновекторную политику, нужно предложить Минску "нормальные условия".Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики. Глава государства обратил внимание, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика в адрес Белоруссии из-за ее многовекторной политики."Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ - это Россия и россияне… Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят", - заявил Лукашенко.Он напомнил, что отношения с Россией сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического характера. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от РФ."Мы никогда не отворачивались от России. Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Вы помните цену на газ на этот год, когда $95 платила Германия за тысячу кубов, а мы - $127. Когда мы покупали у них нефть и нас заставляли платить за это премию (к цене - ред.). Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире