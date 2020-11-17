https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584996971.html

МИД Белоруссии призвал ЕС решать вопросы без "санкционного прессинга"

МИД Белоруссии призвал ЕС решать вопросы без "санкционного прессинга"

Белоруссия заинтересована, чтобы ее граница с Евросоюзом была границей "спокойствия и безопасности", хочет решать все вопросы конструктивно, без "санкционного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

2020-11-17T15:06

протесты в белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия заинтересована, чтобы ее граница с Евросоюзом была границей "спокойствия и безопасности", хочет решать все вопросы конструктивно, без "санкционного прессинга", заявил во вторник глава МИД республики Владимир Макей."Мы должны сделать так, чтобы граница Беларуси и Евросоюза была границей мира, спокойствия и безопасности, а не нестабильности. Мы в этом крайне заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались в конструктивном ключе, а не под давлением, шантажом или санкционным прессингом", - приводит слова Макея государственная газета "СБ. Беларусь сегодня".Глава МИД республики высказал сожаление, что европейские партнеры пошли на введение против Белоруссии каких-то ограничений. По словам Макея, на совещании у президента Александра Лукашенко, которое состоялось во вторник, главе государства было доложено об ответных шагах Минска."Конечно, мы не можем оставлять подобные вещи без ответа. Поэтому с нашей стороны также расширены соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза", - заявил Макей.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html

минск

белоруссия

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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире