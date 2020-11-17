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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584974730.html
Лукашенко назвал Белоруссию ареной противостояния чужих интересов
Лукашенко назвал Белоруссию ареной противостояния чужих интересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала ареной противостояния чужих интересов, но до "горячей войны" не дошло. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:41
2020-11-17T12:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала ареной противостояния чужих интересов, но до "горячей войны" не дошло."Однако самое важное для нас сейчас - это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам внешней политики. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что "пока идет противостояние". "И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами", - заявил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал Белоруссию ареной противостояния чужих интересов

12:41 17.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала ареной противостояния чужих интересов, но до "горячей войны" не дошло.
"Однако самое важное для нас сейчас - это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам внешней политики. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что "пока идет противостояние". "И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами", - заявил Лукашенко.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с Тихановской
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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