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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584973934.html
В Кремле хотят видеть Белоруссию стабильной и процветающей
В Кремле хотят видеть Белоруссию стабильной и процветающей
Кремль следит за происходящим в Белоруссии, хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:36
2020-11-17T12:37
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль следит за происходящим в Белоруссии, хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии ... это союзное нам государство и наш братский народ - Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли в Кремле беспокойство продолжение гражданского противостояния в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/lukashenko-1584960925.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле хотят видеть Белоруссию стабильной и процветающей

12:36 17.11.2020 (обновлено: 12:37 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль следит за происходящим в Белоруссии, хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии ... это союзное нам государство и наш братский народ - Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли в Кремле беспокойство продолжение гражданского противостояния в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоРоссияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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