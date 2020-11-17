https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584973934.html

В Кремле хотят видеть Белоруссию стабильной и процветающей

В Кремле хотят видеть Белоруссию стабильной и процветающей

Кремль следит за происходящим в Белоруссии, хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:36

2020-11-17T12:36

2020-11-17T12:37

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль следит за происходящим в Белоруссии, хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии ... это союзное нам государство и наш братский народ - Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли в Кремле беспокойство продолжение гражданского противостояния в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/lukashenko-1584960925.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире