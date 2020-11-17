https://ria.ru/20201117/belaes-1584974120.html

Рапота: на базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы

Рапота: на базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы

На базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы, с этой инициативой выступает руководство московского Курчатовского института, заявил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:37

2020-11-17T12:37

2020-11-17T12:49

союзное государство

белорусская аэс

григорий рапота

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149193/97/1491939750_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_364112a7bdd245e30a0df9abd0ba202c.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы, с этой инициативой выступает руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Разные звучали идеи со стороны руководства Росатома, со стороны руководства Республики Беларусь. Суть их сводилась к следующему: создали центр, генерирующий электричество, но на его базе можно создать очень интересные научно-исследовательские работы. С такой инициативой выступает руководство института Курчатова в Москве, руководитель собирается приехать и посмотреть уже на месте, как и что можно сделать", - сказал Рапота на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, эти могут быть работы в радиационной медицине, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые могут использоваться в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других отраслях."Открытие АЭС дает начало - при желании, конечно, и при соответствующих конструктивных действиях - для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере для экономики и решения социальных вопросов Беларуси", — подчеркнул Рапота.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201020/passazhiropotok-1580730995.html

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, белоруссия