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Рапота: на базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы
Рапота: на базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы
На базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы, с этой инициативой выступает руководство московского Курчатовского института, заявил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:37
2020-11-17T12:49
союзное государство
белорусская аэс
григорий рапота
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы, с этой инициативой выступает руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота."Разные звучали идеи со стороны руководства Росатома, со стороны руководства Республики Беларусь. Суть их сводилась к следующему: создали центр, генерирующий электричество, но на его базе можно создать очень интересные научно-исследовательские работы. С такой инициативой выступает руководство института Курчатова в Москве, руководитель собирается приехать и посмотреть уже на месте, как и что можно сделать", - сказал Рапота на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, эти могут быть работы в радиационной медицине, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые могут использоваться в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других отраслях."Открытие АЭС дает начало - при желании, конечно, и при соответствующих конструктивных действиях - для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере для экономики и решения социальных вопросов Беларуси", — подчеркнул Рапота.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
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белорусская аэс, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, белоруссия

Рапота: на базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы

12:37 17.11.2020 (обновлено: 12:49 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На базе БелАЭС можно развивать научно-исследовательские работы, с этой инициативой выступает руководство московского Курчатовского института, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Разные звучали идеи со стороны руководства Росатома, со стороны руководства Республики Беларусь. Суть их сводилась к следующему: создали центр, генерирующий электричество, но на его базе можно создать очень интересные научно-исследовательские работы. С такой инициативой выступает руководство института Курчатова в Москве, руководитель собирается приехать и посмотреть уже на месте, как и что можно сделать", - сказал Рапота на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, эти могут быть работы в радиационной медицине, связанные с использованием радиоактивных изотопов, которые могут использоваться в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других отраслях.
"Открытие АЭС дает начало - при желании, конечно, и при соответствующих конструктивных действиях - для развития научно-исследовательских работ в атомной сфере для экономики и решения социальных вопросов Беларуси", — подчеркнул Рапота.
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Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.
Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
 
Союзное государствоБелорусская АЭСГригорий РапотаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваБелоруссия
 
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