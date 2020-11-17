https://ria.ru/20201117/bankrotstvo-1584932268.html
Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве
Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:31
2020-11-17T08:31
2020-11-17T10:20
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москва
экономика
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети - с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о 12 действующих магазинах в Москве.
https://ria.ru/20201002/moratoriy-1578135734.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, москва, экономика
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.
Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети - с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.
Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.
В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о 12 действующих магазинах в Москве
.