Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/bankrotstvo-1584932268.html
Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве
Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:31
2020-11-17T10:20
новости культуры
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582102282_0:0:2995:1685_1400x0_80_0_0_ebb41e840f193b664a5689eebb951265.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети - с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о 12 действующих магазинах в Москве.
https://ria.ru/20201002/moratoriy-1578135734.html
https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582102282_83:0:2814:2048_1400x0_80_0_0_1cbc3acc624105e4b58bcf2ea4fa43dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, москва, экономика

Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве

08:31 17.11.2020 (обновлено: 10:20 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие идут вдоль магазина "Республика" в Москве
Прохожие идут вдоль магазина Республика в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
Рабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 23:11
Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.
Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети - с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.
Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.
В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о 12 действующих магазинах в Москве.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 00:36
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
 
Новости культурыМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Лента новостейМолния