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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/armeniya-1585083159.html
Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин
Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин
Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:03
2020-11-17T21:16
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
владимир путин
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест."Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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беспорядки в ереване, никол пашинян, владимир путин, ереван, армения, в мире

Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин

21:03 17.11.2020 (обновлено: 21:16 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
"Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянВладимир ПутинЕреванАрменияВ мире
 
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