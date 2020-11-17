Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин
21:03 17.11.2020 (обновлено: 21:16 17.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
"Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
16 ноября, 20:29Армянская оппозиция потребовала возбудить дело против Пашиняна