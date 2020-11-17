https://ria.ru/20201117/armeniya-1585083159.html

Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин

Власти Армении не могут позволить раскола в обществе, заявил Путин

Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:03

2020-11-17T21:03

2020-11-17T21:16

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

владимир путин

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Властные структуры в Армении не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест."Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/pashinyan-1584902813.html

ереван

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, владимир путин, ереван, армения, в мире