Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/aksenov-1585043106.html
Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"
Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:21
2020-11-17T17:21
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым.Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее."Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет. Напомню, что ранее Украина уже "арестовывала" российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его мнению, конкретные должностные лица и персонажи на Украине, штампующие подобные "неправовые, неадекватные и откровенно пиратские" решения, должны отвечать по российским законам. При этом Аксенов назвал прокуратуру Автономной республики Крым фейковой структурой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/krym-1584174657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/krym-1584616779.html
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_ee6d7c4c9ef55ee15008707820131d1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"

17:21 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым.
Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.
Использование навигатора в машине - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 19:07
Украина требует от BMW сменить статус Крыма в навигаторах
"Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет. Напомню, что ранее Украина уже "арестовывала" российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его мнению, конкретные должностные лица и персонажи на Украине, штампующие подобные "неправовые, неадекватные и откровенно пиратские" решения, должны отвечать по российским законам. При этом Аксенов назвал прокуратуру Автономной республики Крым фейковой структурой.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 13:32
В Крыму озвучили цель создания Киевом "платформы" по полуострову
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
09:37Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
09:36В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана
09:33В России провели более 70 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния