https://ria.ru/20201117/aksenov-1585043106.html

Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"

Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:21

2020-11-17T17:21

2020-11-17T17:21

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы" наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым.Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым. Решение принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее."Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет. Напомню, что ранее Украина уже "арестовывала" российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его мнению, конкретные должностные лица и персонажи на Украине, штампующие подобные "неправовые, неадекватные и откровенно пиратские" решения, должны отвечать по российским законам. При этом Аксенов назвал прокуратуру Автономной республики Крым фейковой структурой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/krym-1584174657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/krym-1584616779.html

республика крым

севастополь

украина

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сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, оон, украина, в мире