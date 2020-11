https://ria.ru/20201117/agutin-1584955926.html

Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США

Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США

Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:26

2020-11-17T11:26

2020-11-17T11:26

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

леонид агутин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156243/16/1562431632_0:300:2048:1452_1400x0_80_0_0_092235a525c1fabf8467936ec9f2889d.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух номинациях с песней Just a Rainy Day."Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях - "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года", - написал он в Instagram.По его словам, 20-го числа будет понятно, прошли ли они в финал. "Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях", - написал артист.Ранее стало известно, что альбом La Vida Cosmopolita Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.

https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, леонид агутин