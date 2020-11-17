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Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США
Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США
Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:26
2020-11-17T11:26
2020-11-17T11:26
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух номинациях с песней Just a Rainy Day."Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях - "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года", - написал он в Instagram.По его словам, 20-го числа будет понятно, прошли ли они в финал. "Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях", - написал артист.Ранее стало известно, что альбом La Vida Cosmopolita Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, леонид агутин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition в двух номинациях с песней Just a Rainy Day.
"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях - "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года", - написал
он в Instagram.
По его словам, 20-го числа будет понятно, прошли ли они в финал. "Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях", - написал артист.
Ранее стало известно, что альбом La Vida Cosmopolita Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.