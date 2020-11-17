https://ria.ru/20201117/afganistan-1584935050.html
В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:08
2020-11-17T09:08
2020-11-17T09:08
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.Как сообщили телеканалу источники в силах безопасности Афганистана, еще не менее 10 человек пострадали в результате этого нападения, которое произошло в ночь на вторник. Предположительно, боевики радикального движения "Талибан" атаковали пост правоохранителей.Комментариев от "Талибана" пока не поступало.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575603648.html
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бадахшан, афганистан, катар, талибан, в мире