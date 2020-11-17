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В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:08
2020-11-17T09:08
бадахшан
афганистан
катар
талибан
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.Как сообщили телеканалу источники в силах безопасности Афганистана, еще не менее 10 человек пострадали в результате этого нападения, которое произошло в ночь на вторник. Предположительно, боевики радикального движения "Талибан" атаковали пост правоохранителей.Комментариев от "Талибана" пока не поступало.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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бадахшан, афганистан, катар, талибан, в мире

В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков

09:08 17.11.2020
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Massoud Hossaini
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции, включая командира, погибли при атаке в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
Как сообщили телеканалу источники в силах безопасности Афганистана, еще не менее 10 человек пострадали в результате этого нападения, которое произошло в ночь на вторник. Предположительно, боевики радикального движения "Талибан" атаковали пост правоохранителей.
Комментариев от "Талибана" пока не поступало.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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