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https://ria.ru/20201117/-konkurs-1584996647.html
В России начался новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства"
В России начался новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства"
В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:37
2020-11-17T16:39
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
сергей кириенко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает корреспондент РИА Новости.Конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ)."Чтобы построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлеченным человеком. Нужно самому любить свой город, область, страну, хорошо знать ее историю, культуру, традиции. Не случайно индустрия гостеприимства отнесена не просто к сфере услуг, а к одной из быстро развивающихся креативных индустрий. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу страну, это будет важно не только с точки зрения развития экономики, новых рабочих мест, но с точки зрения чувства гордости за родину – настоящего чувства патриотизма", - заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении к гостям на церемонии открытия.Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства и представители других креативных индустрий, которые смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов и организована стажировка в ведущих туркомпаниях страны.Участников этого сезона ждет несколько этапов: после регистрации им предстоит снять и представить конкурсной комиссии видео-визитки своих городов и регионов, затем пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этим заданием, будет приглашен на очные полуфиналы, после чего им предстоит защита своих проектов и финал конкурса.Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" направлен на поддержку профессионалов в сфере туризма. Цель проекта - раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
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общество, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко

В России начался новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства"

16:37 17.11.2020 (обновлено: 16:39 17.11.2020)
 
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Участники конкурса "Мастера гостеприимства" на ужине в чуме
Участники конкурса Мастера гостеприимства на ужине в чуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает корреспондент РИА Новости.
Конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).
"Чтобы построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлеченным человеком. Нужно самому любить свой город, область, страну, хорошо знать ее историю, культуру, традиции. Не случайно индустрия гостеприимства отнесена не просто к сфере услуг, а к одной из быстро развивающихся креативных индустрий. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу страну, это будет важно не только с точки зрения развития экономики, новых рабочих мест, но с точки зрения чувства гордости за родину – настоящего чувства патриотизма", - заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении к гостям на церемонии открытия.
Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства и представители других креативных индустрий, которые смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов и организована стажировка в ведущих туркомпаниях страны.
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Участников этого сезона ждет несколько этапов: после регистрации им предстоит снять и представить конкурсной комиссии видео-визитки своих городов и регионов, затем пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этим заданием, будет приглашен на очные полуфиналы, после чего им предстоит защита своих проектов и финал конкурса.
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Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" направлен на поддержку профессионалов в сфере туризма. Цель проекта - раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
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