https://ria.ru/20201117/-konkurs-1584996647.html
В России начался новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства"
В России начался новый сезон конкурса "Мастера гостеприимства"
В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:37
2020-11-17T16:37
2020-11-17T16:39
общество
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
сергей кириенко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает корреспондент РИА Новости.Конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ)."Чтобы построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлеченным человеком. Нужно самому любить свой город, область, страну, хорошо знать ее историю, культуру, традиции. Не случайно индустрия гостеприимства отнесена не просто к сфере услуг, а к одной из быстро развивающихся креативных индустрий. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу страну, это будет важно не только с точки зрения развития экономики, новых рабочих мест, но с точки зрения чувства гордости за родину – настоящего чувства патриотизма", - заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении к гостям на церемонии открытия.Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства и представители других креативных индустрий, которые смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов и организована стажировка в ведущих туркомпаниях страны.Участников этого сезона ждет несколько этапов: после регистрации им предстоит снять и представить конкурсной комиссии видео-визитки своих городов и регионов, затем пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этим заданием, будет приглашен на очные полуфиналы, после чего им предстоит защита своих проектов и финал конкурса.Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" направлен на поддержку профессионалов в сфере туризма. Цель проекта - раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России начался второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов платформы "Россия - страна возможностей", передает корреспондент РИА Новости.
Конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом
, Росмолодежью
и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).
"Чтобы построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлеченным человеком. Нужно самому любить свой город, область, страну, хорошо знать ее историю, культуру, традиции. Не случайно индустрия гостеприимства отнесена не просто к сфере услуг, а к одной из быстро развивающихся креативных индустрий. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу страну, это будет важно не только с точки зрения развития экономики, новых рабочих мест, но с точки зрения чувства гордости за родину – настоящего чувства патриотизма", - заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
в видеообращении к гостям на церемонии открытия.
Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства и представители других креативных индустрий, которые смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов и организована стажировка в ведущих туркомпаниях страны.
Участников этого сезона ждет несколько этапов: после регистрации им предстоит снять и представить конкурсной комиссии видео-визитки своих городов и регионов, затем пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этим заданием, будет приглашен на очные полуфиналы, после чего им предстоит защита своих проектов и финал конкурса.
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" направлен на поддержку профессионалов в сфере туризма. Цель проекта - раскрытие потенциала специалистов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.