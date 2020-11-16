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Около 22 тысяч человек расселят из ветхого жилья в МО до 2025 года

Около 22 тысяч человек расселят из ветхого жилья в МО до 2025 года

Около 22 тысяч жителей Московской области переедут из аварийных домов до конца 2025 года. Уточняется, что 20% заявленных площадей уже расселили, сообщил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:39

2020-11-16T18:39

2020-11-16T18:39

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Около 22 тысяч жителей Московской области переедут из аварийных домов до конца 2025 года. Уточняется, что 20% заявленных площадей уже расселили, сообщил телеканал "360".Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев отметил, что в рамках федерального проекта планируется расселить 371 тысячу квадратных метров жилья, признанного непригодным для жилья до 1 января 2017 года. В целом в программе участвуют 46 городских округов. В настоящий момент уже расселены 61,5 тысячи "квадратов". Это 20% запланированного объема. На реализацию планов выделят 15,8 миллиарда рублей.На первом месте оказался Ханты-Мансийский округ, второе занял Ямало-Ненецкий, а третье – Пермский край. Лидерами по объему расселения аварийного фонда в Московской области в текущем году стали Сергиев Посад, Коломна и Шатура.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно не только количество расселенных жителей, но и качество жилья, в которое люди переезжают."Нам очень важно, когда мы расселяем аварийное жилье, не делать это как попало, а все-таки добросовестно. Чтобы были приятные хлопоты", – отметил глава региона.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)