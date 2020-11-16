Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/zelenskiy-1584788862.html
Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев
Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:02
2020-11-16T12:36
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
владимир зеленский
молдавия
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1400x0_80_0_0_c2916e0d7a2367d25f2de8eba28c67bf.jpg
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии, ждет ее визит в Киев.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей."Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский в Twitter.Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил Санду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Киев настроен на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран.По данным пресс-службы, также стороны обсудили проблематику пандемии COVID-19 и выразили надежду, что человечеству вскоре удастся справиться с ней, а странам - с ее последствиями, прежде всего экономическими.
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584775224.html
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584791867.html
молдавия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_113:0:1040:695_1400x0_80_0_0_2484e5e1503c19a4309b1090f5a1c89e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, владимир зеленский, молдавия, киев, украина, в мире

Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев

11:02 16.11.2020 (обновлено: 12:36 16.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии, ждет ее визит в Киев.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
09:41
Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии
"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский в Twitter.
Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил Санду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Киев настроен на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран.
По данным пресс-службы, также стороны обсудили проблематику пандемии COVID-19 и выразили надежду, что человечеству вскоре удастся справиться с ней, а странам - с ее последствиями, прежде всего экономическими.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
11:15
ЦИК Молдавии объявил о победе Майи Санду на президентских выборах
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонВладимир ЗеленскийМолдавияКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:25Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей
19:25Митингующие покинули территорию возле здания Генпрокуратуры в Ереване
19:24Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
Лента новостейМолния