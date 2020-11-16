https://ria.ru/20201116/zelenskiy-1584788862.html

Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев

Зеленский поговорил по телефону с Санду и ждет ее визит в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:02

2020-11-16T11:02

2020-11-16T12:36

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

владимир зеленский

молдавия

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украина

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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии, ждет ее визит в Киев.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей."Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский в Twitter.Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил Санду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Киев настроен на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран.По данным пресс-службы, также стороны обсудили проблематику пандемии COVID-19 и выразили надежду, что человечеству вскоре удастся справиться с ней, а странам - с ее последствиями, прежде всего экономическими.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584775224.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584791867.html

молдавия

киев

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, владимир зеленский, молдавия, киев, украина, в мире