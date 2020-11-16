https://ria.ru/20201116/zaderzhannye-1584759683.html

Правозащитники сообщили о тысяче задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о тысяче задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о тысячи задержанных на протестах в стране в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:50

2020-11-16T01:50

2020-11-16T01:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о тысячи задержанных на протестах в стране в воскресенье, белорусская милиция пока не предоставила данных о числе задержанных участников несанкционированных акций протеста.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 1005 человек. Большинство были задержаны в Минске. Однако сообщается также о задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции. В Минске силовики не дали протестующим провести протестный марш, задерживали людей в разных точках на подходе к месту сбора. Наибольшее число протестующих, а также задержаний были отмечены в районе станции метро "Пушкинская" и так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html

витебск

минск

белоруссия

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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире