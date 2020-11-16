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Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:57

2020-11-16T01:57

2020-11-16T01:57

справки

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ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях. Учреждена 16 ноября 1945 года в Лондоне (Великобритания) на конференции министров образования 44 стран.Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 года и вступил в силу 4 ноября 1946 года после сдачи на хранение актов о его принятии 20 подписавшими его государствами.Согласно Уставу, целью организации является "укрепление мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии".Текущая деятельность ЮНЕСКО реализуется в рамках нескольких десятков специализированных программ, встроенных в рамки пяти тематических секторов – образования, культуры, естественных наук, социальных наук, коммуникации и информации.ЮНЕСКО выступает за целостное и гуманистическое видение качественного образования во всем мире и осуществление всеобщего права на образование, а также отстаивает идею о центральной роли образования в развитии человеческого потенциала, общества и экономики. В стремлении обеспечить культуре достойное место в разработке стратегий и механизмов развития ЮНЕСКО работает в нескольких направлениях. В частности, она возглавляет общемировую кампанию в поддержку культуры и развития, сотрудничает с международным сообществом с целью разработки и внедрения четкой политики и правовой базы в этой области, а также проводит работу на местах, оказывая поддержку правительствам и заинтересованным сторонам регионального значения в деле сохранения наследия, развития творческих индустрий и поощрения плюрализма в культуре.ЮНЕСКО помогает странам осуществлять инвестиции в науку, технологии и инновации (НТИ), разрабатывать национальную политику в сфере наук, проводить реформирование научных систем и развивать потенциал в области мониторинга и оценки эффективности с помощью показателей НТИ и статистических данных, учитывающих специфику отдельных стран. Программы ЮНЕСКО в области социального преобразования включают инициативы в таких сферах, как демократия, развитие мировой гражданственности, содействие межкультурному диалогу, воспитание в духе мира и прав человека и построение мира.ЮНЕСКО защищает свободу выражения мнений как фундаментальное право и необходимое условие демократии и развития. Действительными членами Организации являются 193 государства и 11 ассоциированных членов.СССР стал членом ЮНЕСКО 21 апреля 1954 года, с 1991 года его правопреемницей является Россия.Высший руководящий орган ЮНЕСКО – генеральная конференция. Она включает представителей всех государств-членов организации. Генеральная конференция собирается раз в два года. Для участия в работе Генеральной конференции также приглашаются в качестве наблюдателей государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО, межправительственные и неправительственные организации.Генеральная конференция определяет направление и общую линию деятельности ЮНЕСКО, принимает программу и бюджет ЮНЕСКО на последующие два года, избирает членов Исполнительного совета раз в четыре года и Генерального директора.Рабочими языками Генеральной конференции являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.Исполнительный совет является выборным руководящим органом ЮНЕСКО, состоящим из 58 государств-членов.Исполнительный совет занимается подготовкой Генеральной конференции и осуществляет надзор за надлежащей реализацией принятых в ее ходе решений. Исполнительный совет собирается два раза в год.Секретариат является исполнительным органом ЮНЕСКО, действующим под руководством Генерального директора Организации.Генеральный директор ЮНЕСКО – Одри Азуле, представительница Франции.Организация располагает более 50 бюро и подразделениями, расположенными в различных частях мира.Штаб-квартира находится в Париже (Франция).ЮНЕСКО присуждает международные премии в областях своей компетенции. Среди них – Премия мира им. Феликса Уфуэ-Буаньи, Премия Л'Ореаль-ЮНЕСКО "Женщины и Наука". Премия Султана Кабуса за сохранение окружающей среды и др.ЮНЕСКО также отмечает международные дни, года и десятилетия, принимает участие в праздновании важнейших для государств-членов памятных дат. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки