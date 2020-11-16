ЦИК Молдавии проанализирует сообщения о нарушениях на выборах президента
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в поселке Варница во время второго тура на выборах президента Молдавии
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Замглавы Центральной избирательной комиссии Молдавии Владимир Шарбан заявил на брифинге в понедельник, что ЦИК проанализирует все сообщения о нарушениях, полученных от МВД и наблюдателей.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
"Завершилась первая часть 30-часового марафона процедуры по голосованию. Мы должны проанализировать все сообщения о нарушениях, полученных от МВД, их очень много – 343. Также мы должны проанализировать все инциденты, о которых сообщали наблюдатели и граждане Молдавии", - сказал Шарбан.
Он подчеркнул, что многие проблемы, с которыми ЦИК столкнулся при подготовке к выборам, связаны с тем, что власти отказывались внести поправки в избирательное законодательство.