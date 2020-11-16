https://ria.ru/20201116/vybory-1584783154.html

ЦИК Молдавии проанализирует сообщения о нарушениях на выборах президента

ЦИК Молдавии проанализирует сообщения о нарушениях на выборах президента

Замглавы Центральной избирательной комиссии Молдавии Владимир Шарбан заявил на брифинге в понедельник, что ЦИК проанализирует все сообщения о нарушениях,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:35

2020-11-16T10:35

2020-11-16T10:35

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Замглавы Центральной избирательной комиссии Молдавии Владимир Шарбан заявил на брифинге в понедельник, что ЦИК проанализирует все сообщения о нарушениях, полученных от МВД и наблюдателей.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей."Завершилась первая часть 30-часового марафона процедуры по голосованию. Мы должны проанализировать все сообщения о нарушениях, полученных от МВД, их очень много – 343. Также мы должны проанализировать все инциденты, о которых сообщали наблюдатели и граждане Молдавии", - сказал Шарбан.Он подчеркнул, что многие проблемы, с которыми ЦИК столкнулся при подготовке к выборам, связаны с тем, что власти отказывались внести поправки в избирательное законодательство.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584757132.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире