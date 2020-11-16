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Cанду лидирует после подсчета 95% протоколов
Cанду лидирует после подсчета 95% протоколов
Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:39
2020-11-16T00:59
игорь додон
кишинев
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду во втором туре выборов был баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.После обработки 95,29 процента протоколов глава партии "Действие и солидарность" набирает 52,16 процента голосов. Додона поддержали 47,84 процента избирателей.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Голосование прошло в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html
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игорь додон, кишинев, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире

Cанду лидирует после подсчета 95% протоколов

00:39 16.11.2020 (обновлено: 00:59 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду во втором туре выборов был баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.
После обработки 95,29 процента протоколов глава партии "Действие и солидарность" набирает 52,16 процента голосов. Додона поддержали 47,84 процента избирателей.
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
Голосование прошло в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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Игорь ДодонКишиневПрезидентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуМолдавияВ мире
 
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