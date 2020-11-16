https://ria.ru/20201116/vybory-1584756774.html

Cанду лидирует после подсчета 95% протоколов

Cанду лидирует после подсчета 95% протоколов

Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:39

2020-11-16T00:39

2020-11-16T00:59

игорь додон

кишинев

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду во втором туре выборов был баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.После обработки 95,29 процента протоколов глава партии "Действие и солидарность" набирает 52,16 процента голосов. Додона поддержали 47,84 процента избирателей.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Голосование прошло в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html

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кишинев

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игорь додон, кишинев, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире